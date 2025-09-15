Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Medvegyev bejelentette a világháborút

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese éles hangú üzenetet fogalmazott meg a Nyugatnak közösségi oldalán. A volt orosz államfő három pontban foglalta össze véleményét az elmúlt napok nemzetközi eseményeiről, fenyegető hangnemben reagálva az uniós és NATO-s kezdeményezésekre.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 09. 15. 10:01
Dmitrij Medvegyev Oroszország korábbi elnöke jelenleg a Biztonsági Tanács alelnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: AFP
Medvegyev szerint különösen veszélyes a Nyugaton időről időre felvetődő ötlet, hogy Ukrajna felett repüléstilalmi övezetet hozzanak létre, amelyet a NATO érvényesítene.

Medvegyev
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke és az Egységes Oroszország párt elnöke (Fotó: AFP/Yekaterina Shtukina)

Mint írta:

Ha a NATO-országok elkezdik lelőni a drónjainkat, az egyet jelent a háborúval Oroszország és a szövetség között. A dolgokat a nevükön kell nevezni.

Medvegyev gúnyosan minősítette az észt védelmi miniszter kijevi látogatását, valamint az EU „keleti őrszem” nevű új kezdeményezését, amely szerinte nem más, mint „a hajdani koalíció maradéka”.

Medvegyev azt is kijelentette: ha az Európai Unió valóban megvalósítja azt a tervet, hogy az orosz vagyonokat Ukrajna számára hitelgaranciaként használja fel, akkor Moszkva „az idők végezetéig” üldözni fogja mind az uniós intézményeket, mind azokat a tagállamokat, amelyek orosz vagyontárgyakat koboznak el. Hangsúlyozta:

Minden lehetséges módon. Anélkül, hogy az ellenük támasztott követeléseket elévülési vagy szerzési jogvesztéssel megszüntetné, valamint a nemzetközi bűncselekmények büntetőjogi felelősségének elévülési ideje nélkül. Minden lehetséges nemzetközi és nemzeti bíróságon.

Medvegyev Ausztriának is üzent

A volt orosz elnök kitért Ausztria külügyminiszterének, Beate Meinl-Reisingernek nyilatkozatára is. A politikus korábban az ország NATO-csatlakozása mellett érvelt, ám most azt mondta: Ausztria semleges állam, így ideális helyszíne lehetne egy esetleges orosz–ukrán béketárgyalásnak.

Medvegyev így kommentálta a változást:

Úgy tűnik, kijózanodott az osztrák snapsztól, megijedt, rájött, hogy mégis túl veszélyes a NATO-ba lépni. Talán az iskolában kellett volna tanulnia a történelmet

– fogalmazott élesen Dmitrij Medvegyev.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev Oroszország korábbi elnöke jelenleg a Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: AFP/Jekaterina Shtukina) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Stefán Csaba
Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

