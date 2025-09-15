Medvegyev bejelentette a világháborút

Medvegyev azt is kijelentette: ha az Európai Unió valóban megvalósítja azt a tervet, hogy az orosz vagyonokat Ukrajna számára hitelgaranciaként használja fel, akkor Moszkva „az idők végezetéig” üldözni fogja mind az uniós intézményeket, mind azokat a tagállamokat, amelyek orosz vagyontárgyakat koboznak el. Hangsúlyozta:

Minden lehetséges módon. Anélkül, hogy az ellenük támasztott követeléseket elévülési vagy szerzési jogvesztéssel megszüntetné, valamint a nemzetközi bűncselekmények büntetőjogi felelősségének elévülési ideje nélkül. Minden lehetséges nemzetközi és nemzeti bíróságon.

Medvegyev Ausztriának is üzent

A volt orosz elnök kitért Ausztria külügyminiszterének, Beate Meinl-Reisingernek nyilatkozatára is. A politikus korábban az ország NATO-csatlakozása mellett érvelt, ám most azt mondta: Ausztria semleges állam, így ideális helyszíne lehetne egy esetleges orosz–ukrán béketárgyalásnak.

Medvegyev így kommentálta a változást:

Úgy tűnik, kijózanodott az osztrák snapsztól, megijedt, rájött, hogy mégis túl veszélyes a NATO-ba lépni. Talán az iskolában kellett volna tanulnia a történelmet

– fogalmazott élesen Dmitrij Medvegyev.