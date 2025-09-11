Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán közösségi oldalán élesen fogalmazott:
Az utóbbi időben politikai bűncselekményeket és gyilkosságokat hajtott végre a különféle baloldali liberális söpredék, amely a banderista Kijevet támogatja. Fico, Kirk. Ki lesz a következő?
– írta Medvegyev.
Medvegyev a merénylet céljáról
Medvegyev bejegyzése azt sejteti, hogy szerinte a merényletek célja a konzervatív, patrióta politikusok és közéleti szereplők elhallgattatása, akik szembemennek a globális liberális elit érdekeivel.
Az orosz politikus hozzátette:
Talán ideje, hogy a MAGA-csapat ráébredjen: amikor Ukrajnát támogatják, akkor valójában gyilkosokat támogatnak.