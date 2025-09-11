Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Medvegyevgyilkosságliberálisbűncselekmény

Medvegyev: A „liberális söpredék” felelős a politikai gyilkosságokért

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök szerint az utóbbi időben történt politikai merényletek mögött a „baloldali liberális söpredék” áll, amely az ukrán nacionalista kijevi rezsimet támogatja.

Szabó István
Forrás: X2025. 09. 11. 11:03
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán közösségi oldalán élesen fogalmazott:

Medvegyev
Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivista Donald Trump elnökkel a színpadon (Fotó: AFP/Josh Edelson)

Az utóbbi időben politikai bűncselekményeket és gyilkosságokat hajtott végre a különféle baloldali liberális söpredék, amely a banderista Kijevet támogatja. Fico, Kirk. Ki lesz a következő?

– írta Medvegyev.

Medvegyev a merénylet céljáról

Medvegyev bejegyzése azt sejteti, hogy szerinte a merényletek célja a konzervatív, patrióta politikusok és közéleti szereplők elhallgattatása, akik szembemennek a globális liberális elit érdekeivel.

Az orosz politikus hozzátette:

Talán ideje, hogy a MAGA-csapat ráébredjen: amikor Ukrajnát támogatják, akkor valójában gyilkosokat támogatnak.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: AFP/Jekaterina Stukina)

add-square Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt

Orbán Viktor: Meg kell állítani a gyűlöletkeltő baloldalt!

Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt 15 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu