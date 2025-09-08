A politikus ezt a TASSZ-nak írt publicisztikájában fejtette ki „Új finn doktrína: butaság, hazugság, hálátlanság” címmel, írja a Life.ru.

Medvegyev megszólalt a NATO terveiről (Fotó: AFP)

A korábbi orosz elnök szerint Helsinki a NATO-tagság megszerzését követően nem pusztán védelmi célokra koncentrál, hanem konfrontatív háborús irányvonalat folytat, és előkészíti a lehetőséget a támadásra.

Medvegyev hangsúlyozta: a finn vezetés tudatosan növeli a katonai aktivitást az orosz határ közelében, és a Lappföldön felállított NATO előretolt szárazföldi parancsnokság ehhez ad keretet.

A politikus szerint a határmenti csapatok létszáma bármikor növelhető, miközben új katonai bázisok épülnek közvetlenül Oroszország szomszédságában. Medvegyev szerint „senki sem titkolja, hogy ezek az intézkedések kinek szólnak”.

Medvegyev szerint Finnország fenyeget

Korábban arról számoltunk be, hogy a finnországi Mikkeli városában megkezdte működését a NATO regionális szárazföldi parancsnoksága, az első parancsnoki személyzet szeptember 1-jén kezdte meg a munkát. Mikkeli mindössze 140 kilométerre fekszik Oroszország határától és 300 kilométerre Szentpétervártól.

A nyilatkozat tovább élesíti a régió geopolitikai feszültségét. Az elmúlt években Finnország csatlakozása a NATO-hoz alapvető változásokat hozott a Balti-tenger térségének biztonsági architektúrájában, amire Moszkva a határ menti katonai erők megerősítésével reagált.