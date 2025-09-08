Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

MedvegyevbázisNATOFinnországfenyegetés

Medvegyev szerint Finnország előretolt NATO-bázist készít Oroszország ellen

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese azzal vádolta Finnországot, hogy a NATO-val együtt előkészít egy támadó előretolt bázist Oroszország ellen. A finnországi Mikkeli városában a közelmúltban kezdte meg működését a NATO regionális szárazföldi parancsnoksága.

Szabó István
Forrás: Life.ru2025. 09. 08. 12:58
Dmitrij Medvegyev (balra), Oroszország korábbi elnöke és jelenlegi Biztonsági Tanácsának alelnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: Sputnik/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus ezt a TASSZ-nak írt publicisztikájában fejtette ki „Új finn doktrína: butaság, hazugság, hálátlanság” címmel, írja a Life.ru.

Medvegyev megszólalt a NATO terveiről (Fotó: AFP)
Medvegyev megszólalt a NATO terveiről (Fotó: AFP)

A korábbi orosz elnök szerint Helsinki a NATO-tagság megszerzését követően nem pusztán védelmi célokra koncentrál, hanem konfrontatív háborús irányvonalat folytat, és előkészíti a lehetőséget a támadásra.

Medvegyev hangsúlyozta: a finn vezetés tudatosan növeli a katonai aktivitást az orosz határ közelében, és a Lappföldön felállított NATO előretolt szárazföldi parancsnokság ehhez ad keretet.

A politikus szerint a határmenti csapatok létszáma bármikor növelhető, miközben új katonai bázisok épülnek közvetlenül Oroszország szomszédságában. Medvegyev szerint „senki sem titkolja, hogy ezek az intézkedések kinek szólnak”.

Medvegyev szerint Finnország fenyeget

Korábban arról számoltunk be, hogy a finnországi Mikkeli városában megkezdte működését a NATO regionális szárazföldi parancsnoksága, az első parancsnoki személyzet szeptember 1-jén kezdte meg a munkát. Mikkeli mindössze 140 kilométerre fekszik Oroszország határától és 300 kilométerre Szentpétervártól.

A nyilatkozat tovább élesíti a régió geopolitikai feszültségét. Az elmúlt években Finnország csatlakozása a NATO-hoz alapvető változásokat hozott a Balti-tenger térségének biztonsági architektúrájában, amire Moszkva a határ menti katonai erők megerősítésével reagált.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (balra), Oroszország korábbi elnöke és jelenlegi Biztonsági Tanácsának alelnöke (Fotó: Sputnik/AFP/Yekaterina Shtukina)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu