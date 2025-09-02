A NATO keleti szárnyának megerősítését is szolgálja a létesítmény, tekintettel az esetleges orosz–NATO-összecsapás miatti aggodalmakra. Kezdetben tízfős személyzet irányítja a központot, de a következő években ez az állomány fokozatosan 50 főre bővül majd, finn és más tagállamok katonáival, írta a The Kyiv Independent.
Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál
Megkezdte működését Finnország új NATO-parancsnoki központja, amely mindössze 250 kilométerre található az oroszországi Szentpétervártól. A többnemzetiségű szárazföldi hadtest-parancsnokság a finn hadsereggel együttműködésben jött létre, és jelentősen erősíti a NATO jelenlétét és védelmi képességét új északi tagállamában.
A parancsnokság Mikkeliben, alig száz kilométerre a finn–orosz határtól működik, feladata pedig a NATO-erők irányítása és a nemzeti szárazföldi erők összehangolása a térségben.
Ez többek között a szövetség közös kiképzési gyakorlatainak megtervezését, előkészítését és vezetését jelenti
– közölte a finn hadsereg.
A NATO-vezetés közelebb került Oroszországhoz
A központ felállítását Antti Häkkänen finn védelmi miniszter augusztusban hagyta jóvá. A parancsnokság ezzel a NATO egyik legközelebbi katonai vezetési pontjává vált az orosz határhoz.
Finnország 2023-ban, hosszú semlegességi politikáját feladva csatlakozott a NATO-hoz az Ukrajna elleni orosz invázió következtében. Szomszédja, Svédország egy évvel később követte. A finn hadsereg májusban közölte: arra számítanak, hogy Oroszország katonai erősítést hajt végre a közös, 1340 kilométeres határ mentén, amint az ukrajnai háború lezárul.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)
