NATOFinnországParancsnokságorosz határ

Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál

Megkezdte működését Finnország új NATO-parancsnoki központja, amely mindössze 250 kilométerre található az oroszországi Szentpétervártól. A többnemzetiségű szárazföldi hadtest-parancsnokság a finn hadsereggel együttműködésben jött létre, és jelentősen erősíti a NATO jelenlétét és védelmi képességét új északi tagállamában.

Szabó István
Forrás: The Kyiv Independent2025. 09. 02. 13:49
Illusztráció Fotó: Jens Büttner Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A NATO keleti szárnyának megerősítését is szolgálja a létesítmény, tekintettel az esetleges orosz–NATO-összecsapás miatti aggodalmakra. Kezdetben tízfős személyzet irányítja a központot, de a következő években ez az állomány fokozatosan 50 főre bővül majd, finn és más tagállamok katonáival, írta a The Kyiv Independent.

Egymásnak feszül a NATO és Oroszország (Forrás: Képernyőfotó)
Egymásnak feszül a NATO és Oroszország (Forrás: Képernyőfotó)

A parancsnokság Mikkeliben, alig száz kilométerre a finn–orosz határtól működik, feladata pedig a NATO-erők irányítása és a nemzeti szárazföldi erők összehangolása a térségben.

Ez többek között a szövetség közös kiképzési gyakorlatainak megtervezését, előkészítését és vezetését jelenti

közölte a finn hadsereg.

A NATO-vezetés közelebb került Oroszországhoz

A központ felállítását Antti Häkkänen finn védelmi miniszter augusztusban hagyta jóvá. A parancsnokság ezzel a NATO egyik legközelebbi katonai vezetési pontjává vált az orosz határhoz.

Finnország 2023-ban, hosszú semlegességi politikáját feladva csatlakozott a NATO-hoz az Ukrajna elleni orosz invázió következtében. Szomszédja, Svédország egy évvel később követte. A finn hadsereg májusban közölte: arra számítanak, hogy Oroszország katonai erősítést hajt végre a közös, 1340 kilométeres határ mentén, amint az ukrajnai háború lezárul.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu