Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál

A parancsnokság Mikkeliben, alig száz kilométerre a finn–orosz határtól működik, feladata pedig a NATO-erők irányítása és a nemzeti szárazföldi erők összehangolása a térségben.

Ez többek között a szövetség közös kiképzési gyakorlatainak megtervezését, előkészítését és vezetését jelenti

– közölte a finn hadsereg.

A NATO-vezetés közelebb került Oroszországhoz

A központ felállítását Antti Häkkänen finn védelmi miniszter augusztusban hagyta jóvá. A parancsnokság ezzel a NATO egyik legközelebbi katonai vezetési pontjává vált az orosz határhoz.