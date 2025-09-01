Összeül a NATO–Ukrajna-tanács

Rendkívüli ülést tart a NATO–Ukrajna-tanács hétfőn, a téma az orosz légicsapásokra adandó válasz – jelentette be az ukrán külügyminiszter. Ukrajna az elmúlt napokban egyre erőteljesebb orosz támadásokkal néz szembe.

Megvitatják Ukrajna lehetőségeit

Fotó: HENNADII MINCHENKO / NurPhoto via AFP

Andrij Szibiha az X-en azt írta, „a megbeszélésen azokról a közös lépésekről lesz szó, amelyekkel megfelelő választ adhatunk arra, hogy Oroszország a béke érdekében tett erőfeszítéseket elutasítva, tovább fokozza a terrort Ukrajna ellen”.

Eközben Vlagyimir Putyin Kínában beszélt a háború okairól, aminek kapcsán ismét elmondta: Moszkva számára vörös vonal Ukrajna NATO-tagsága. Habár deklaráltan nem jelezte az ukrán külügy, nem sokkal az orosz elnök kijelentései után egy idézet jelent meg a minisztérium közösségi oldalain – köztük a budapesti ukrán nagykövetség oldalán is –, amelyben Andrij Szibiha szavait idézték.

A bejegyzés szövege szerint Szibiha az ukrán NATO-tagság kérdése kapcsán azt mondta: az nem kérdés, hogy meg fog-e történni, csak az a kérdés, hogy mikor.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó:AFP)