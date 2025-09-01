PutyinUkrajnaDonald Trumporosz-ukrán háború

Putyin azt állítja, megegyezett Trumppal

Az orosz elnök azt nyilatkozta, hogy a múlt hónapban Alaszkában tartott találkozójukon „megegyezésre jutott” Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről. Azt azonban nem közölte Vlagyimir Putyin, hogy beleegyezik-e a Trump által közvetített béketárgyalásokba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 11:34
Fotó: SERGEY BOBYLEV Forrás: POOL
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján az orosz elnök továbbra is védte Ukrajna megtámadására vonatkozó döntését. Emellett Putyin azonban elárulta: megegyezett Donald Trumppal Alaszkában – írja a BBC.

Putyin szerint jó irányba tartanak a megbeszélések
Putyin szerint jó irányba tartanak a megbeszélések (Fotó: Xinhua/Ding Haitao)

Az alaszkai találkozót követően Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja kijelentette, hogy Putyin beleegyezett az Ukrajna számára járó biztonsági garanciákba egy lehetséges jövőbeli békemegállapodás részeként, bár Moszkva ezt még nem erősítette meg.

Putyin Tiencsinben, a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján megköszönte a kínai és indiai vezetőknek a támogatásukat és erőfeszítéseiket az ukrán válság megoldásának elősegítése érdekében. Kína és Oroszország az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlói, ami miatt jelenleg a a Nyugat bírálja őket, mondván, hogy a háborús orosz gazdaságot támogatják.

Beszédében Putyin azt is mondta, hogy az alaszkai találkozóján Trumppal elért megértések „remélem, hogy ebbe az irányba haladva megnyitják az utat a béke felé Ukrajnában”.

Ugyanakkor megismételte azt a nézetét, hogy „ezt a válságot nem Oroszország Ukrajna elleni támadása váltotta ki, hanem egy ukrajnai puccs eredménye, amelyet a Nyugat támogatott és provokált”.

A háborút a Nyugat folyamatos kísérleteinek is tulajdonította, hogy bevonják Ukrajnát a NATO-ba. Az orosz elnök emellett következetesen ellenezte Ukrajna nyugati katonai szövetséghez való csatlakozását.

Putyin egyelőre arról nem beszélt, hogy beleegyezik-e Trump által közvetített béketárgyalásokba Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki állítólag hétfőt adott meg határidőként Putyin válaszára.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

 

Fontos híreink

