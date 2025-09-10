Magyarország végig következetesen a béke mellett állt

Miközben sok európai vezető csak most jut el a felismeréshez, Magyarország a háború kezdetétől világosan és következetesen képviselte a békepárti álláspontot. Orbán Viktor miniszterelnök már 2022 tavaszán kijelentette:

Ez nem a mi háborúnk, Magyarország a béke oldalán áll.

A magyar kormány azóta is minden nemzetközi fórumon amellett érvel, hogy a fegyverszállítmányok csak meghosszabbítják a háborút, a szankciók pedig Európát sújtják, miközben Oroszországot nem gyengítik kellőképpen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször hangsúlyozta: „Béketárgyalások nélkül a háborúnak nem lesz vége.”

Magyarország évek óta következetesen mondja: az orosz–ukrán konfliktusnak nem a fronton, hanem a tárgyalóasztalnál lehet véget vetni – és mivel a Nyugat közvetett módon háborús féllé vált, ez csak akkor lehetséges, ha az amerikai és az orosz elnök ülnek le egyeztetni. Most pontosan ez történik: az amerikai elnök megnyitotta az utat a béketárgyalások előtt.

– írta még augusztusban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán.

A magyar álláspont sokáig elszigeteltnek tűnt az európai politikai térben, ma azonban már egyre több helyről hallani hasonló megfogalmazásokat.

A kiút: tárgyalás és béke

A realitás mindinkább felülírja az illúziókat. A nyugati országokban egyre növekvő elégedetlenség a háború költségeivel, az inflációval és az energiaválsággal összefonódva egyre nagyobb nyomást gyakorol az európai politikai vezetésre. Miközben Kijev folyamatosan újabb támogatásokat kér, az európai közvélemény egyre inkább a béke felé fordul.