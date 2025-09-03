Szlovákia szembehelyezkedett Brüsszel katonai terveivel

„A szlovák katonák bevetéséről nem a brüsszeli irodákban ülő bürokraták fognak dönteni” – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke. Az Origo beszámolója szerint a politikus hangsúlyozta, hogy Szlovákia szuverén állam, és a saját kormánya, valamint parlamentje dönthet minden olyan kérdésben, amely a biztonságát érinti.

Brüsszel és von der Leyen katonai terveire Pozsony határozott választ adott.

Fotó: AFP