Brüsszel Ukrajna Von der Leyen Sutaj Estok Szlovákia orosz-ukrán háború

Szlovákia szembehelyezkedett Brüsszel katonai terveivel

Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött: nem támogatja a katonák küldését háborús övezetbe. Szerinte Brüsszel nem dönthet olyan ügyekben, amelyek kizárólag Szlovákia szuverén hatáskörébe tartoznak.

Wiedermann Béla
Forrás: Origo2025. 09. 03. 13:13
Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter Forrás: AFP
„A szlovák katonák bevetéséről nem a brüsszeli irodákban ülő bürokraták fognak dönteni” – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke. Az Origo beszámolója szerint a politikus hangsúlyozta, hogy Szlovákia szuverén állam, és a saját kormánya, valamint parlamentje dönthet minden olyan kérdésben, amely a biztonságát érinti.

Brüsszel és von der Leyen katonai terveire Pozsony határozott választ adott.
Fotó: AFP

Brüsszel nem dönthet a szlovák katonákról

Šutaj Eštok Ursula von der Leyen kijelentéseire reagált, amelyek szerint Európa meglehetősen részletes tervet készít soknemzetiségű egységek Ukrajnába küldésére, a háború utáni biztonsági garanciák részeként. A belügyminiszter leszögezte: 

Világosan akarom mondani, hogy szlovák katonák nem mennek Ukrajnába. Amíg mi a kormány részei vagyunk, rajtunk keresztül ilyen döntés nem megy át, és nem is engedjük meg.

Šutaj Eštok szerint a szlovák katonák feladata saját országuk védelme. 

A szlovák katonák Szlovákia megtámadása esetén fegyverrel a kézben, habozás nélkül védenék az országot. Az viszont nem történhet meg, hogy életüket ukrán lövészárkokban adják mások geopolitikai érdekeiért.

A politikus szerint elsődleges feladat a nemzeti érdekek védelme.

Szlovákia jövőjéről a szlovák kormány és a szlovák parlament fog dönteni. Senki más nem fog helyettünk dönteni, és főleg nem olyan kérdésekben, amelyek kizárólag a mi hatáskörünkbe tartoznak.

A Financial Times cikke alapján a terv, amelyről Von der Leyen beszélt, akár tízezernyi európai katonát érinthet. A lap információi szerint a megállapodást múlt hónapban kötötték meg Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több európai vezető részvételével.

Borítókép: Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter (Fotó: AFP)

