Von der Leyen új szintre emelné a háborút

Ursula von der Leyen a hétvégén kelet-európai országokban tartott körútja során úgy nyilatkozott, hogy az európai fővárosok igen részletes terveken dolgoznak a katonák Ukrajnába küldésére – hívja fel a figyelmet az Origo. A bizottsági elnök a Financial Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Világos menetrend van a lehetséges bevetésekre, és megállapodás született a Fehér Házban, ez a munka nagyon jól halad előre”.

Von der Leyen háborús kampányt hirdet, katonák Ukrajnába küldéséről beszél, miközben az Európai Bizottságnak erre semmilyen hatásköre nincs (Fotó: AFP)

Von der Leyen szavai azért különösen súlyosak, mert a nemzeti katonai erők bevetése kizárólag a tagállamok szuverén döntése, az Európai Bizottságnak ebben semmilyen hatásköre nincs.

Von der Leyen és a katonai tervek

A bizottsági elnök kijelentette, hogy az európai vezetők egy multinacionális csapat bevetéséről egyeztetnek, amely mögött amerikai biztosíték is állna. Hozzátette:

Donald Trump biztosított minket arról, hogy lesz amerikai jelenlét, ez teljesen világos és többször is megerősítést nyert.

Von der Leyen ezzel azt is jelezte, hogy Washingtonnal közösen dolgoznak azon, hogy Ukrajna a jövőben katonai garanciákat kapjon. Az interjúban Von der Leyen hangsúlyozta:

A biztonsági garanciák elsődlegesek és teljesen kulcsfontosságúak.

Az elképzelések szerint akár több tízezer európai vezetésű katona telepítéséről is szó lehet, amelyet amerikai parancsnoki és hírszerzési kapacitások egészítenének ki.

Brüsszel ismét a szuverenitást tiporja

Von der Leyen szavai azt sugallják, hogy Brüsszel újabb területen próbál beleszólni a tagállamok döntési jogkörébe. A csapatok külföldi bevetése ugyanis a nemzetállami szuverenitás egyik legfontosabb kérdése, ahogyan ezt maga Von der Leyen is elismerte:

Természetesen mindig az adott ország politikai döntésére van szükség, mert a csapatok bevetése az egyik legfontosabb szuverén döntés.

Ennek ellenére a bizottsági elnök mégis arról beszélt, hogy

a sürgető érzés nagyon erős, a folyamat halad előre, valóban formálódik.

A Financial Times szerint a tervek központi eleme, hogy Ukrajna egy megerősített hadseregre támaszkodva, nyugati katonai erők támogatásával kapjon biztonsági garanciákat.