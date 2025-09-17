Nézze meg videón, hogy érkezett meg Trump a britekhez

Donald Trump amerikai elnök megérkezett az Egyesült Királyságba második történelmi állami látogatására, amely a királyi pompa, kereskedelmi tárgyalások és nemzetközi politika izgalmas keverékét ígéri. Az elnök pozitív jelzéseket küldött a látogatás előtt.

Donald Trump és felesége Európába érkezett (Fotó: AFP)

Trump kiemelte:

A kapcsolatom nagyon jó az Egyesült Királysággal.

Trump elárulta, hogy miként tekint a királyra

A látogatás fő célja Trump szerint a III. Károly brit uralkodóval való találkozása:

Ő olyan elegánsan képviseli az országot, igazi úriember.

A Stansted repülőtéren történt érkezése után Trump elnök az amerikai nagykövet rezidenciáján, a Winfield House-ban töltötte az éjszakát. Szerdán a Windsor-kastélyban nagyszabású királyi ceremónia és pompás látványosság várja. Az elnök így nyilatkozott Windsorról:

Ez a helyszínek csúcsa.

A látogatás során III. Károly és a királyi család magas rangú tagjai fogadják Trumpot, köztük Kamilla királyné is. Vilmos herceg és Katalin is részt vesz az ünnepélyes fogadáson, amelynek része lesz az ágyúdíszlövés, a katonai szemle, valamint Trump elnök és Melania Trump first lady hintós felvonulása a Windsor-birtokon belül.

A brit kormány fő üzenete az lesz, hogy ösztönözze az Egyesült Államokat a NATO iránti elkötelezettségének fenntartására és Ukrajna támogatására.

Ennek jegyében minden eddiginél nagyobb katonai felvonulást szerveznek az állami látogatás alkalmából. 1300 katona vesz részt a fogadásban a hadsereg, a királyi haditengerészet és a légierő képviseletében, ami a legnagyobb díszőrséget jelenti egy állami látogatás során az Egyesült Királyság történetében, írja a BBC.

Az F–35-ös vadászgépek és a Red Arrows közös amerikai-brit légi bemutatót tartanak Windsor felett, amelyet Sir Keir Starmer miniszterelnök az elnök társaságában tekint meg, demonstrálva a két ország közötti szoros katonai együttműködést.