Véget ért Putyin erődemonstrációja

Ukrajnában szerzett tapasztalatok

A hadgyakorlat során az orosz hadsereg a Ukrajnában szerzett tapasztalatokat is beépítette. A manőver végén Valerij Revenko belarusz tábornok a transzparenciát és a béke iránti elkötelezettséget hangsúlyozta, Lukasenka belarusz elnök korábban pedig azzal érvelt: a Nyugat túlreagálja a gyakorlatot, és minden államot időben értesítettek.

23 országból érkeztek katonai megfigyelők, köztük három NATO-tagállamból: Törökországból, Magyarországról és az Egyesült Államokból, amelyekkel Belarusszia jelentősen javítani próbálja kapcsolatait.

A gyakorlaton tízezer fegyverrendszer és modern, gyakorlati harci műveletekben használt eszköz vesz részt. Ez több mint 247 hajót foglalt magában – felszíni, tengeralattjáró és támogató hajókat. Emellett százezer katona vett részt a gyakorlatokon 41 kiképzőtéren, írta a RIA Novosztyi.

A hivatalos kommunikáció szerint a Zapad–2025 nem agresszív célokat szolgált, és nem a NATO elleni fegyveres konfliktus előkészítését jelentette. Ugyanakkor emlékezetes: a 2021-es Zapad hadgyakorlat után néhány hónappal Oroszország Belarusszián keresztül megindította Ukrajna elleni invázióját.

Az atomfegyverek is a gyakorlat részét képezték

Bár a nyugati megfigyelők csak egyetlen 90 perces szakaszt láthattak, a belarusz védelmi minisztérium később elismerte, hogy a hadgyakorlat során taktikai atomfegyverek bevetését is szimulálták. Tesztelték az Oresnyik nevű közepes hatótávolságú rakétát is, amely szakértők szerint nukleáris robbanófejjel is felszerelhető.