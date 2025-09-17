A minszki gyakorlótéren mintegy száz újságíró és katonai megfigyelő követhette végig a bemutatót, ahol harckocsik, tüzérség, vadászbombázók és drónok vettek részt egy fiktív ellenség elleni harci szimulációban. A program során egy ellenséges támadást kellett visszaverni – látványos robbanásokkal, rommá lőtt makettfalvakkal és folyamatos tűzerővel, írja a Tagesschau.
Véget ért Putyin erődemonstrációja
Öt napon át tartó közös hadgyakorlatot zárt le Oroszország és Belarusszia. A Zapad–2025 a hivatalos narratíva szerint tisztán védelmi jellegű volt, ám ezzel Oroszország hatalmi üzenetét is közvetítette a Nyugat felé.
Ukrajnában szerzett tapasztalatok
A hadgyakorlat során az orosz hadsereg a Ukrajnában szerzett tapasztalatokat is beépítette. A manőver végén Valerij Revenko belarusz tábornok a transzparenciát és a béke iránti elkötelezettséget hangsúlyozta, Lukasenka belarusz elnök korábban pedig azzal érvelt: a Nyugat túlreagálja a gyakorlatot, és minden államot időben értesítettek.
23 országból érkeztek katonai megfigyelők, köztük három NATO-tagállamból: Törökországból, Magyarországról és az Egyesült Államokból, amelyekkel Belarusszia jelentősen javítani próbálja kapcsolatait.
A gyakorlaton tízezer fegyverrendszer és modern, gyakorlati harci műveletekben használt eszköz vesz részt. Ez több mint 247 hajót foglalt magában – felszíni, tengeralattjáró és támogató hajókat. Emellett százezer katona vett részt a gyakorlatokon 41 kiképzőtéren, írta a RIA Novosztyi.
A hivatalos kommunikáció szerint a Zapad–2025 nem agresszív célokat szolgált, és nem a NATO elleni fegyveres konfliktus előkészítését jelentette. Ugyanakkor emlékezetes: a 2021-es Zapad hadgyakorlat után néhány hónappal Oroszország Belarusszián keresztül megindította Ukrajna elleni invázióját.
Az atomfegyverek is a gyakorlat részét képezték
Bár a nyugati megfigyelők csak egyetlen 90 perces szakaszt láthattak, a belarusz védelmi minisztérium később elismerte, hogy a hadgyakorlat során taktikai atomfegyverek bevetését is szimulálták. Tesztelték az Oresnyik nevű közepes hatótávolságú rakétát is, amely szakértők szerint nukleáris robbanófejjel is felszerelhető.
Eközben Moszkva kommunikációja változatlan: Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő ismét kijelentette, hogy a NATO valójában háborút vív Oroszország ellen az Ukrajnának nyújtott közvetlen és közvetett támogatással.
A manőver hivatalosan lezárult, a NATO-tagállamokra közvetlen fenyegetést nem jelentett, de a bemutató a nyugati sajtó szerint egyértelműen azt célozta, hogy elrettentse a Nyugatot, és demonstrálja Oroszország katonai potenciálját.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Zapad–2025 (Nyugat–2025) katonai gyakorlatot szemléli (Fotó: AFP/Mikhail Metzel)
