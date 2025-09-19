Orbán Viktor: Búcsú a fegyverektől, legkésőbb jövő áprilisban

„Búcsú a fegyverektől. Az ő fegyverük az agresszió. A hazugság. A nagyotmondás. A hergelés. És végül: a pisztoly. Már nemcsak szavakban, hanem a maga fizikai valójában” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, utalva Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányára, akiről kiderült, több alkalommal is fegyverrel az oldalán mehetett a nyilvános rendezvényekre, gyűlésekre.

A miniszterelnök megjegyezte:

Nálunk nincs fegyver. A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik.

„Ezer kilométer autópálya és autóút, amit megépítettünk. A családtámogatások, amiket bevezettünk. Az egymillió új munkahely, amit létrehoztunk. A 13. havi nyugdíj, amit visszaadtunk. Az Otthon start program és a rezsicsökkentés. A béke, amiért nap mint nap kiállunk. És az a rengeteg terv, amivel Magyarországot Európa legnagyszerűbb, legélhetőbb, legbiztonságosabb országává tesszük” – sorolta a kormányfő az elmúlt évek eredményeit.

A miniszterelnök arról is írt, amíg a kormány a magyar emberek bizalmát hordozza, addig a Tisza Párt egy pisztolyt a zsebükben.

„Ez a különbség köztünk. Búcsúzzunk hát a fegyverektől. Legkésőbb jövő áprilisban” – zárta Orbán Viktor.