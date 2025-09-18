Rendkívüli

Véres támadás Favoritenben: megkéseltek egy férfit Bécsben

Orbán Viktor: Ez tömeges népvándorlás

Drámai figyelmeztetést tett közzé közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ami jelenleg zajlik, az tömeges népvándorlás, a magyarok pedig úgy döntöttek, hogy Magyarországot meg kell védeni.

Munkatársunktól
2025. 09. 18. 22:30
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: AFP
Videót tett közzé a közösségi médiában a migrációval kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint tömeges népvándorlásról van szó
Orbán Viktor szerint tömeges népvándorlásról van szó (Fotó: Anadolu via AFP)

A probléma egyszerűen nevén nevezve a gyereket: tömeges népvándorlás. A bevándorlók már nem csak dörömbölnek, de ránk is törik az ajtót

– hangzik el a felvételen.

Nem néhány százan, nem néhány ezren, hanem több százezer, sőt millió bevándorló ostromolja Magyarország és Európa határait. Nem látni, hol a vége. Az utánpótlás bőséges, milliók készülnek az útra

– figyelmeztet a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a magyar emberek döntöttek

A magyar emberek döntöttek, az országot meg kell védeni – mondja Orbán Viktor. „Minden lépés, amit a magyar kormány eddig tett, és minden intézkedés, amit még tenni fog, ebből a parancsoló kötelességből vezethető le” – mutat rá a miniszterelnök.

Hazánk csak egy van, és azt mindannyiunknak kötelessége megvédeni

– zárja videóját Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

