Orbán Viktor: Ez tömeges népvándorlás

Videót tett közzé a közösségi médiában a migrációval kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök.
A probléma egyszerűen nevén nevezve a gyereket: tömeges népvándorlás. A bevándorlók már nem csak dörömbölnek, de ránk is törik az ajtót
– hangzik el a felvételen.
Nem néhány százan, nem néhány ezren, hanem több százezer, sőt millió bevándorló ostromolja Magyarország és Európa határait. Nem látni, hol a vége. Az utánpótlás bőséges, milliók készülnek az útra
– figyelmeztet a kormányfő.
Orbán Viktor szerint a magyar emberek döntöttek
A magyar emberek döntöttek, az országot meg kell védeni – mondja Orbán Viktor. „Minden lépés, amit a magyar kormány eddig tett, és minden intézkedés, amit még tenni fog, ebből a parancsoló kötelességből vezethető le” – mutat rá a miniszterelnök.
Hazánk csak egy van, és azt mindannyiunknak kötelessége megvédeni
– zárja videóját Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)