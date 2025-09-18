Brüsszel sokkoló jelentése: több mint hétmillió migráns nem dolgozik az EU-ban!

Az Európai Bizottság A foglalkoztatás és a szociális fejlemények Európában 2025-ben (ESDE) című jelentése szerint az EU munkaképes korú lakosságának körülbelül egyötöde, mintegy 51 millió ember jelenleg nem aktív a munkaerőpiacon. E csoport nagy részét nők, 55–64 évesek, migránsok és fogyatékossággal élők alkotják. A jelentés kiemeli, hogy a munkaerőpiac könnyebb elérhetősége hozzájárulhat a 2030-ra kitűzött 78 százalékos foglalkoztatási cél eléréséhez, erősítheti a társadalmi kohéziót és segítheti az EU szegénységcsökkentési törekvéseit. Ugyanakkor a brüsszeli dokumentum rávilágít egy aggasztó problémára is, melyről az Origo írt részletesen.

Brüsszel saját jelentésében ismerte el, hogy több mint hétmillió migráns nem dolgozik és itt van az EU-ban Fotó: AFP

Brüsszel elismeri: sok a munka nélküli migráns

A jelentés szerint az EU 2024-ben 1,8 millió új munkahelyet hozott létre az előző évhez képest, így a foglalkoztatási arány 75,8 százalékra nőtt, miközben a munkanélküliségi ráta történelmi mélypontra, 5,9 százalékra csökkent.

Ugyanakkor a dokumentum kiemeli, hogy az EU-ban több mint hétmillió migráns nem aktív a munkaerőpiacon, amit többek között nyelvi nehézségek is akadályoznak.

A jelentés szerint a munkához jutás útjában áll a külföldi képesítések el nem ismertetése, a diszkrimináció és az adminisztratív akadályok is. A migránsok a munkaerő-demográfiai csoportok között a legnagyobb szegénységi kockázattal rendelkeznek, a ráta 38 százalék. A dokumentum hangsúlyozza, hogy jól kialakított adóösztönzők, álláskeresési támogatások, nyelvi képzések és egyszerűsített munkavállalási engedélyek, különösen kombinálva, jelentősen növelhetik a migránsok munkaerőpiaci részvételét.

A jelentés további megállapításait az Origo oldalán IDE KATTINTVA olvashatja el.

Brüsszel migrációs tervei nem hozták meg a várt eredményeket

Németországban folyamatosan bővülnek az álláslehetőségek, és a bevándorlók számára külön szerveznek állásbörzéket. Ennek ellenére sok migráns továbbra sem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Brüsszel migrációs tervei nem hozták meg a várt eredményeket, miközben a nyugati nagyvárosokban nő a no-go zónák száma és gyakoribbá váltak a migránsok által elkövetett erőszakos cselekmények.

Az illegális bevándorlás jelentősen átalakította Európa társadalmi szerkezetét és a közbiztonságot. Magyarország tapasztalatai szerint a határok szigorú ellenőrzése kulcsfontosságú a közrend fenntartásához.