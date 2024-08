Döbbenetes, mekkora összegű segélyt kapnak a bécsi munkanélküli migránsok

A Heute című osztrák lap elemezte, hogyan jön össze ez a hatalmas összeg. A két felnőtt 809 eurót kap havonta, plusz egy-egy 51 eurós kiegészítést, mert kiskorúak élnek a háztartásban. Gyermekenként 312 euró is jár, bár az egyik gyermek nem jogosult. Emellett 995 eurós lakbértámogatást is kapnak. Maximilian Krauss, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi szervezetének elnöke szerint felháborító, hogy egy migráns család munka nélkül annyi bevétellel rendelkezik, mint amennyivel a dolgozó emberek, sok esetben pedig még egyes munkakörök bérét is meghaladja a segély.

Ez igazságtalan. Ismét bebizonyosodott, hogy az arab térségből és az Afrikából érkező migránsokat a szociáldemokrata városvezetés csalogatja a bécsi jóléti paradicsomba

– emelte ki a Heute lapnak Krauss. Míg szerinte botrányos ez a szociális rendszer, addig Peter Hacker baloldali városi szociális tanácsos helyesnek tartja ezt az eljárást. Minden gyermek után ugyanazt az összeget fizetik ki, és nincs felső határ.