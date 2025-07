Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit Szentkirályi Alexandrától kapott + videó

„Péter! Megint bemutattad, hogy az online oroszlán csak egy offline egérke” – üzent Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek, miután a Tisza Párt elnöke kedden a már megszokott agresszív módon bánt egy fiatal lánnyal Zalaszentgróton, aki nem értett egyet vele.

Egy zalai lány, harcostársunk, Csenge, odaállt a mikrofon elé és alaposan szembesítette Magyar Pétert. Például azzal, hogy a 705 EP-képviselő közül ő a második leglustább, vagy nőkkel szembeni erőszakos, bántalmazó stílusával. Péter erre csak hebegni-habogni, ordibálni, veszekedni, lejáratni és hazudozni tudott. Csak a szokásos Péter-csomag” – idézte fel a budapesti Fidesz-frakció vezetője, aki arra is kitért,

Nyerges Csenge húsz percen keresztül állta a sarat, míg a tiszás „szeretetország” persze végig kifütyülte, szidta, inzultálta Csengét, és azóta is özönlenek a tiszás álprofilok gyűlölködni az oldalára.

– De az igazság mindig utat tör magának. Csenge megmutatta, hogyan kell küzdeni ezért. A Tisza egy digitális lufi. Kamuprofilok mögé bújt gyűlölettel nem lehet és nem is fognak választást nyerni. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy kiálljunk az igazságért, Magyarországért, egymásért, és megküzdjünk a hazánkra áradó gyűlölettel – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, majd Nyerges Csengének is üzent:

– Különösen nőként mondom ezt neked, Csenge, szép munka! Veled vagyunk, és nagyon ideje volt már, hogy valaki végre helyretegye ezt a nőket nem tisztelő tuskót. És abban is biztos vagyok, hogy a zalaiak sem kérnek belőle – fogalmazott.

Orbán Viktor is Nyerges Csenge mellé állt

A miniszterelnök sem hagyta szó nélkül Nyerges Csenge elszántságát és bátorságát Magyar Péterrel szemben Zalaszentgróton, a kormányfő a Harcosok Klubja Facebook-csoportban írt arról: Csenge Zalaszentgróton megmutatta, hogyan kell harcolni Magyar Péterrel szemben.

Kövessétek, bátorítsátok, támogassátok ti is!

– fogalmazott a miniszterelnök. Alább pedig néhány vérlázító jelenet arról, hogy Magyar Péter megint csak a nőkkel szemben mer kakaskodni.