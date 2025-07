Ukrajna lakossága rohamosan csökken, miközben az orosz–ukrán háború továbbra is intenzíven zajlik. A kényszersorozás, a háborús halálozások és a tömeges kivándorlás miatt egyre több település válik lakatlanná. Ennek ellenére az ország vezetése nem hajlandó tárgyalni Putyinnal, és továbbra is a konfliktus folytatására törekszik. Vitalij Portnyikov politikai elemző szerint az orosz elnök célja: népességcsökkentésen keresztül elérni Oroszország fölényét a térségben. Ukrajna emellett a világ legelaknásítottabb országa lett, ahol 137 ezer négyzetkilométer veszélyesnek számít. Az aknamentesítés 2033-ig is eltarthat, miközben az uniós tagság felgyorsítása kiemelt brüsszeli cél lett. Romok, üres városok, veszélyes övezetek – vajon ilyen állapotban csatlakozik majd Ukrajna az Európai Unióhoz?

Putyin így akarja tönkretenni Ukrajnát, még az EU-felvétel előtt. Fotó: Pool/Vyacheslav Prokofyev

Putyin tervei

Vitalij Portnyikov ukrán politikai elemző úgy véli, Putyin háborúja egy olyan célt is szolgál, amire kevesen gondolnak: Ukrajna lakosságának tudatos csökkentését. Szerinte a háború elhúzódása az orosz érdekeket szolgálja és így Putyin felszámolhatja a geopolitikai versenyt Ukrajnával. A háborúval az ukrán népesség gyorsabban csökken, mint Oroszország lélekszáma – mivel az orosz lakosság nagy része nem vesz részt a harcokban. Így Oroszország demográfiai szempontból dominánssá válhat Kelet- és Közép-Európában. A számítások szerint, ha a konfliktus 2031-re ér véget, akkor Ukrajna lakossága csak 20 millió, míg Lengyelországé 25–30 millió fő lesz, szemben Oroszország 100–120 milliós népességével – írja a tsn.ua. Az oroszok ráadásul semmiképp se akarják, hogy Ukrajna EU-tag legyen.

Ukrajna európai uniós csatlakozása nem szolgálja Moszkva érdekeit

– jelentette ki korábban Vlagyiszlav Maszlennyikov, az orosz külügyminisztérium európai ügyekért felelős osztályának igazgatója. Egy interjúban azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Unió a militarizáció útjára lépett, és egyre inkább Moszkva ellenében cselekszik.