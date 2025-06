Elképesztő kijelentést tett Ukrajna uniós csatlakozásáról Von der Leyen

Szankciókkal ösztönöznék Oroszországot a tárgyalásokra

Von der Leyen kitért arra is, hogy az Európai Uniónak továbbra is politikai nyomást kell gyakorolnia Moszkvára. Ezt – mint mondta – az újabb szankciós csomag is szolgálja, amely immár a tizennyolcadik a sorban.

Ezt célozza a 18. szankciós csomagunk. Hamarosan meg kell állapodnunk ebben a csomagban

– mondta. A bizottsági elnök szerint a cél, hogy Oroszország komoly béketárgyalásokba kezdjen, kezdve egy valódi tűzszünettel. Ugyanakkor konkrét eredményekről, időzítésről vagy hatásokról nem esett szó.

Az Európai Bizottság a SAFE-hitelek keretében közös védelmi beszerzéseket is indítana Ukrajnával, valamint az ukrán hadiipari cégektől történő vásárlásokat is előkészítenék.

A cél, hogy Ukrajna ne csak külső segítségre szoruljon, hanem részévé váljon az európai védelmi ökoszisztémának – hangzott el a brüsszeli tájékoztatón. A döntéshozók ugyanakkor továbbra is egyoldalúan támogatják az ukrán integrációt, miközben a konfliktus lezárására irányuló valódi diplomáciai törekvések egyelőre háttérbe szorulnak.