Gerzsenyi GabriellaTiszaMagyar Péter

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt új fővárosi reménysége

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén teszi le esküjét Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője. A politikus Ordas Eszter helyét veszi át a közgyűlésben, aki a nyáron összeomlott és lemondott a mandátumáról.

Gábor Márton
2025. 09. 23. 8:55
Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem bízzák a véletlenre, biztos kezekbe kerül a Tisza Párt fővárosi frakciójának nyáron megüresedő mandátuma. Szerdán debütál a testületben Magyar Péter hű brüsszeli embere, Gerzsenyi Gabriella. A politikus nemrég azzal vonta magára a figyelmet, hogy – a Tisza többi képviselőjéhez hasonlóan – ukrán zászlós pólóban ült be az EP plenáris ülésére Strasbourgban.

Strasbourg, 2024. szeptember 18. Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. szeptember 18-án. MTI/Purger Tamás
Gerzsenyi Gabriella Tarr Zoltánnal együtt az EP-ben Fotó: Purger Tamás / MTI 

Ugyan alig több mint egy éve EP-képviselő, mégis több botrány is összeforrt Gerzsenyi Gabriella nevével. A tiszás politikus 2024 szeptemberében kivéreztetett rezsiszolgáltatókról beszélt, és azt a kérdezte a kormány képviselőjétől, 

hogyan tervezik a rezsicsökkentés által kivéreztetett szolgáltatók feltőkésítését?

Gerzsenyi korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a rezsicsökkentésről azt nyilatkozta, az a baj vele, hogy nem ösztönzi a lakosságot megtakarításra, mivel szerinte túl olcsó az energia Magyarországon. A magát többek között „eurokrataként” bemutató képviselő – aki 2005 és 2021 között dolgozott az Európai Bizottságnál, előtte pedig a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok környezetvédelmi minisztériumában – „évekig fúrta” a rezsicsökkentést.

Gerzsenyi Gabriella, aki korábban brüsszeli bürokrataként dolgozott, és teljes egészében a brüsszeli nomenklatúra része volt, 2024 decemberében a mezőgazdasági bizottságban érvelt – Magyar Péterhez hasonlóan – a magyar gazdák jelenlegi területalapú támogatása ellen. 

Gerzsenyi a magyar gazdák talajművelési szokásait, és Magyar Péterhez hasonlóan az intenzív nagyüzemi technológiákat kritizálta. Kiemelte, 

a visszaszorulás oka gyakran az új módszerekkel szembeni bizalmatlanság, illetve a kevésbé hatékony gyakorlatok előtérbe helyezése az EU-s programokban való részvétel érdekében. Ezért úgy gondoljuk, hogy mezőgazdasági támogatások kritériumainak felülvizsgálatára lenne szükség, hogy a nagyobb hatással bíró gyakorlatok elsőbbséget és nagyobb támogatást élvezhessenek.

Szintén a képviselő asszony volt az, aki azon sajnálkozott, hogy túl sokat kell ülnie az ülésterem kényelmetlen székein. Amikor viszont valaki azt javasolta, hogy inkább menjen el postásnak, az EP-s fizetés töredékéért, kifakadt. 

 

Cserélünk egy hétre? Kipróbálja, milyen jogszabályok tömegén átrágni magát, álláspontokat egyeztetni, megtalálni a megfelelő szavazási irányt, naponta 3-4 nyelven beszélni, mindezt a propaganda és a fideszesek kereszttüzében, úgy, hogy minden szavát kiforgatják, és mindenért támadják? Ha egy hétig elvégzi a munkámat, én is elvégzem a magáét!! És a fizetésem arányos részét is felajánlom!

− replikázott sértetten a képviselő.

Azonban a politikust a vagyonnyilatkozata szerint nem vetné vissza, ha egy hétig kevesebb lenne a fizetése. Az EP-képviselőség mellett őstermelő és egyben szabadúszó író is.

A vagyonnyilatkozat szerint Gerzsenyi Gabriella 

egyedüli tulajdonosa egy XII. kerületi 54 négyzetméteres társasházi lakásnak, valamint egy nagyjából 300 négyzetméteres szentendrei családi háznak, amely egy 940 négyzetméteres telken áll.

A tiszás képviselő fele részben tulajdonos egy 936, valamint egy 1872 négyzetméteres szigetmonostori telekben is, utóbbin egy 214 négyzetméteres ház áll – ebben is 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.  Az ingatlanárakat nézve a XII. kerületi lakás értéke 80-100 millió forint körül mozog, míg a szentendrei ház 270-290 milliót érhet. A szigetmonostori telek ára 20-30 millió is lehet. Az ingatlanvagyon értéke így 370 és 420 millió forintra tehető. 

Gerzsenyinek két autója van: egy 2011-es Ford S-max, illetve egy 2013-as (tavaly vásárolt) BMW i3-as. 

Egyéb ingósága nincs, befektetése viszont annál inkább: 

58 millió forintos (házastársával közösen kezelt) befektetési jegye, valamint egy 7,1 és egy 5,9 milliós életbiztosítása van, de még ott van egy vaskos, összesen 24 milliós bankszámla is, az összeg ráadásul szinte teljes egészében euróban.

Gerzsenyi EP-képviselősége előtti jövedelmeként feltüntette, hogy az Európai Bizottság jogászaként is dolgozott, amelyért 2021 végéig havi egy- és ötmillió forint közötti összeget kapott. 

Borítókép: Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu