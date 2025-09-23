Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt új fővárosi reménysége

Nem bízzák a véletlenre, biztos kezekbe kerül a Tisza Párt fővárosi frakciójának nyáron megüresedő mandátuma. Szerdán debütál a testületben Magyar Péter hű brüsszeli embere, Gerzsenyi Gabriella. A politikus nemrég azzal vonta magára a figyelmet, hogy – a Tisza többi képviselőjéhez hasonlóan – ukrán zászlós pólóban ült be az EP plenáris ülésére Strasbourgban.

Gerzsenyi Gabriella Tarr Zoltánnal együtt az EP-ben Fotó: Purger Tamás / MTI

Ugyan alig több mint egy éve EP-képviselő, mégis több botrány is összeforrt Gerzsenyi Gabriella nevével. A tiszás politikus 2024 szeptemberében kivéreztetett rezsiszolgáltatókról beszélt, és azt a kérdezte a kormány képviselőjétől,

hogyan tervezik a rezsicsökkentés által kivéreztetett szolgáltatók feltőkésítését?

Gerzsenyi korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a rezsicsökkentésről azt nyilatkozta, az a baj vele, hogy nem ösztönzi a lakosságot megtakarításra, mivel szerinte túl olcsó az energia Magyarországon. A magát többek között „eurokrataként” bemutató képviselő – aki 2005 és 2021 között dolgozott az Európai Bizottságnál, előtte pedig a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok környezetvédelmi minisztériumában – „évekig fúrta” a rezsicsökkentést.