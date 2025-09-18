Rendkívüli

Magáról állít ki szegénységi bizonyítványt a főváros

Szécsényi Dániel kivezényelné a Fővárosi Közgyűlés képviselőit a Népligetbe.

Gábor Márton
2025. 09. 18. 13:46
Fotó: Havran Zoltán
A Népligetet napjainkban sajnos a drog, a szemét és a prostitúció jellemzi. Szeretnénk, ha ezek helyett a főváros legnagyobb közparkját családbarát környezet, gyerekek kacagása, kulturális események és összességében vállalható programok határoznák meg – mondta el lapunknak Szécsényi Dániel, a kormánypártok fővárosi közgyűlési képviselője, aki kezdeményezte, hogy az októberi közgyűlést a Népligetben tartsa meg a főváros. 

Népliget
Népliget (Fotó: Havran Zoltán)

Kiemelte, 

amióta a Városligetben a kormánynak köszönhetően megvalósult Európa egyik legnagyobb kulturális beruházása, még szembetűnőbb lett, hogy a Népliget közben mennyire elhanyagolt. Mindez annak ellenére, hogy a jelenlegi városvezetés kampányról kampányra azzal hitegeti az embereket, hogy fognak kezdeni valamit az ott uralkodó tragikus állapotokkal.

A képviselő szerint fontos üzenettel bírna egy ilyen kihelyezett ülés, ugyanis ezzel minden képviselő megmutathatná a budapesti polgároknak, hogy számít nekik a Népliget, illetve, hogy nem ülnek tétlenül, amikor azt látják, hogy bajok vannak a közterületeken.

A legfontosabb pedig az lenne, hogy a szőnyeg alá söpört probléma helyett a budapestiek eredeti rendeltetésüknek megfelelően tudják használni a köztereinket: pihenésre, sétára, családi programokra. A Népliget nem arra való, hogy a legősibb mesterség művelői és drogosok tanyája legyen

– jelentette ki Szécsényi. A politikus kiemelte, a Fővárosi Közgyűlés ülései mostanában sokakat érdekelnek, ezért is lenne üzenetértékű, ha ezúttal a Népligetben tartanák meg azt.

Népliget
Népliget (Fotó: Havran Zoltán)

A főváros vezetése saját magáról állít ki szegénységi bizonyítványt azzal, hogy tétlenül nézi, hogy a rábízott köztereken ilyen állapotok uralkodnak. A városvezetés feladata az, hogy tiszta, rendezett és élhető közparkokat tartson fenn. Tartok tőle, hogy a Népliget csak a kampányígéretek szintjén volt fontos a főpolgármesternek, de most lehetősége van engem megcáfolni

– tette hozzá a kormánypárti képviselő, aki szerint azt már láthatják a fővárosiak, hogy mi történik egy közparkkal, ha gondos és hozzáértő kezekkel nyúlnak hozzá, elég csak tenni egy sétát a Városligetben.

Borítókép: Elhagyatott épület a Népliget sarkában (Fotó: Havran Zoltán)

