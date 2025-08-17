NépligetfőpolgármesterKarácsony GergelyFidesz-KDNPhorrorfilm

Horrorfilmet lehetne forgatni a Népligetben + videó

Karácsony Gergely semmit nem tesz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 13:18
Fotó: Havran Zoltán
Budapest legnagyobb horrorfilmforgató-helye, igazi prostigyűjtő, szeméttelep – mondta a Népligetről Radics Béla, aki videón mutatta be, milyen is valójában a főváros egyik legnagyobb zöldterülete. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP frakciójának tagja felidézte, Karácsony Gergely főpolgármester 2019 óta ígéri, hogy rendbe teszi a környéket, de azóta sem történt semmi. 

Életkép a Népligetből (Forrás: Facebook/Böröcz László)

– 2021-ben stratégiai terv, 2022-ben ötletpályázat, 2023-ban látványterv – sorolta a főváros vezetőjének elképzeléseit Radics, jelezve, 2025-ben még mindig nem történt semmi. 

– A főváros feladata nem a közúti közlekedők folyamatos szivatása, hanem az ilyen területek rendberakása. Ez ma Budapest szégyenfoltja, ami mára egy drogtanya lett – mondta a politikus. Hangsúlyozta, ezt a területet nem 2028-ban kell rendbe rakni, hanem most. 

