A Tisza tervei egybevágnak a brüsszeliek akaratával

Magyar Péter szerint ami késik, nem múlik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 14:55
Magyar Péter, Tisza Párt, EP, vagyonnyilatkozat Forrás: AFP
„Micsoda véletlen egybeesés” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a Tisza Párt gazdasági tervei és a brüsszeli országspecifikus ajánlások közti hasonlóságra. A Fidesz frakcióvetője a közösségi oldalán bemutatta, hogy Magyar Péterék tervei kísértetiesen egybeesnek azokkal az ajánlásokkal, amelyekkel a brüsszeli vezetés a magyar emberek jólétét építené le.

Nagykanizsa, 2025. július 12. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. MTI/Bodnár Boglárka
A Tisza-vezért korábban arról kérdezték, kizárató-e az, hogy a jövőben legyen többkulcsos szja programterve a Tiszának. Erre Magyar Péter jelezte: 

ami késik, nem múlik.

„A brüsszelieknek vannak adminisztratív eszközeik. Van egy ilyen dokumentumuk, hogy országspecifikus ajánlás. Ebben az országspecifikus ajánlásban az európai vezetők, Ursula von der Leyen meg Manfred Weber ilyen mentálhigiénés és életvezetési tanácsokat adnak a tagállamoknak, hogy hogyan kell jól élni” – mutatott rá Kocsis Máté. az Európai Bizottság elnökére és az Erópai Néppárt frakcióvezetőjére utalva. Jelezte: eddig négy alkalommal írták le, hogy többkulcsos adó kell.

Hopp! Mi van a Tisza-programban? Többkulcsos adó

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.

Még 2021-ben leírták, hogy vagyonadót kell Magyarországon bevezetnünk, és csökkentenünk kell a bankok és multik adóját is. Most pedig Magyar Péterék programjában benne van a vagyonadó, a bank- és multiadók csökkentése

– mutatott rá, hozzátéve: még 2023-ban azzal rongálták az idegeinket, hogy a rezsicsökkentést szüntessük meg. „Európa legalacsonyabb rezsijét fizetik a magyarok, de nekünk ezt meg kellene szüntetnünk” – emlékeztetett a frakcióvezető. Majd figyelmeztetett: 

Természetesen ez is ott lapul a Tisza programjában.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

