magyar péterTisza PártTisza-adószalay - bobrovniczky kristófcsercsa balázs

Rossz napja van Magyar Péternek + videó

Hiába a tagadás, hiába a mellébeszélés. Újabb tiszás árulta el, mi is folyik valójában a pártban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 20:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Újabb tisztásnak nyílt ki a szeme és nyílt meg a szája – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az Indexnek adott interjúból kiderült, hogy minden, ami róluk korábban nyilvánosságra került, brüsszeli konvergenciaterv, megfelelni az elvárásoknak, adóemelések, megfelel a valóságnak.

Rossz napja lehet Dulifuli Magyar Péternek

– jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint megírtuk, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője interjút adott az Indexnek, amelyben elismerte, hogy a kiszivárgott, hatszáz oldalas tiszás megszorítócsomag a párt tényleges elképzeléseit mutatja be.

Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat

– emelte ki. Beszélt az interjúban Magyar Péter összeférhetetlen személyiségéről is, ami ellehetetleníti vele a közös munkát.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

add-square Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt 

Hazudtak reggel, éjjel meg este – üzente Orbán Viktor, miután kitálalt a Tisza volt belső embere

Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt  20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu