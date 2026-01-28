Rossz napja van Magyar Péternek + videó

– Újabb tisztásnak nyílt ki a szeme és nyílt meg a szája – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az Indexnek adott interjúból kiderült, hogy minden, ami róluk korábban nyilvánosságra került, brüsszeli konvergenciaterv, megfelelni az elvárásoknak, adóemelések, megfelel a valóságnak.
Rossz napja lehet Dulifuli Magyar Péternek
– jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Mint megírtuk, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője interjút adott az Indexnek, amelyben elismerte, hogy a kiszivárgott, hatszáz oldalas tiszás megszorítócsomag a párt tényleges elképzeléseit mutatja be.
Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat
– emelte ki. Beszélt az interjúban Magyar Péter összeférhetetlen személyiségéről is, ami ellehetetleníti vele a közös munkát.
Szóljon hozzá!
