Rossz napja van Magyar Péternek + videó

– Újabb tisztásnak nyílt ki a szeme és nyílt meg a szája – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az Indexnek adott interjúból kiderült, hogy minden, ami róluk korábban nyilvánosságra került, brüsszeli konvergenciaterv, megfelelni az elvárásoknak, adóemelések, megfelel a valóságnak.

Rossz napja lehet Dulifuli Magyar Péternek

– jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint megírtuk, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője interjút adott az Indexnek, amelyben elismerte, hogy a kiszivárgott, hatszáz oldalas tiszás megszorítócsomag a párt tényleges elképzeléseit mutatja be.

Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat

– emelte ki. Beszélt az interjúban Magyar Péter összeférhetetlen személyiségéről is, ami ellehetetleníti vele a közös munkát.