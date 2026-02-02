idezojelek
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba

Elég csak megnézni a Tisza Párt testvéreinek és főnökeinek intézkedéseit, és rögtön kiderül a terv.

Magyar PéterEurópai NéppártTisza Párt 2026. 02. 02. 5:40
Fotó: Hegedüs Róbert
Már az is nagyon gyanús volt, hogy heteken keresztül összevissza beszélt a komplett tiszás banda a baloldali megszorítócsomagról, de ha megnézzük, hogy Magyar Péterék szövetségesei mit művelnek Európa-szerte az emberekkel, azonnal láthatjuk, hogy megszorítások fenyegetik a zsebeinket. Erre pedig Manfred Weber és Ursula von der Leyen, az Európai Néppárt két verőlegénye kötelezi a családtagokat.

Magyar Péter főnökei Európa-szerte ugyanazt várják el

A napokon belül felálló holland kormány – amelyben részt vesz a Weber-féle Európai Néppárt tagja, a Tisza uniós testvérpártja is – jelezte, hogy rendkívüli hadiadó kivetésével kezdi meg a munkát.

Ezt a sarcot ráadásul a szabadsághoz való hozzájárulásként a személyi jövedelemadó részeként szedik majd be a katonai kiadások fedezésére. Ugye önök is tudják, hogy Hollandia jelenleg nem szabad és muszáj kitörnie láncai szorításából, ehhez meg pénzre van szükség…vagy ilyesmi?

Ó, a személyi jövedelemadót érintő emelésekről már hallottunk, rendszeresen megjelent például abban a több száz oldalas kötegben is, amelyben a Tisza Párt szakértői a baloldali megszorítócsomag részleteit fejtették ki. Már akkor is nyilvánvaló volt Weber és Von der Leyen nyilatkozataiból, hogy ők rendelték meg a porszívóügynököket, akik kiszippantják az emberek zsebéből a pénzt, de nézzünk inkább körül tapasztalati úton!

Az Európai Néppárt legnagyobb bandája is ugyanezt az iskolát járta ki, legalábbis ezt láttuk, amikor Friedrich Merz német kancellár átvette a hatalmat Németországban. A mára már erősen baloldali értékek mentén hajózó német CDU vezére is többször kijelentette a kormányzás elején, hogy nem ússzák meg megszorítások nélkül. Nos, tényleg nem úszták meg.

Aztán végül már arra jutott Merz, hogy konkrétan bejelentette a jóléti állam végét Németországban, és felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki kösse fel a hózentrógert. A pofátlanság netovábbja pedig az volt, amikor a volt pénzügyminiszter Merz azt állította, hogy pár hónappal korábban még nem látta, mekkora a baj a gazdaság terén. Miután megnyerték a választást, az éjszaka folyamán hirtelen megvilágosodott álmában…

Látjuk tehát, hogy a brüsszeli utasítás világos: előbb ígérjetek meg mindent, lehetőleg kussoljatok a választásokig a programról, majd szedjétek be a pénzt, végül úgyis mindent az oroszokra lehet kenni.

