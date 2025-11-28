Ennyi pénzt venne el a családoktól Magyar Péterék Tisza-csomagja

Hogyan érintenék a magyarokat Magyar Péterék tervei, amelyek drasztikus adóemelést és az ingyenes egészségügy megszüntetését jelentenék? – tette fel a kérdést az Ellenpont a legújabb cikkében.

A Tisza-csomag néhány napja szivárgott ki. Forrás: Index

Mindenki drágán megfizetné a balos megszorítócsomag árát

Kedden került nyilvánosságra a Tisza Párt újabb gazdasági tervezete, a több száz oldalas dokumentum alapján a baloldali párt lényegében teljesen felmondaná a társadalmi szolidaritást, és olyan terheket róna a magyar családokra, amire a Gyurcsány–Bajnai-korszak óta nem volt példa.

Magyar Péterék totálisan átalakítanák az adórendszert, és a jelenleg nagyon kedvező, mindenkire egyaránt érvényes egykulcsos, 15 százalékos szja helyett bevezetnék a magasabb adókulcsú, többsávos adórendszert, a progresszív személyi jövedelemadót.

Ez azt jelenti, hogy két új kulcsot tennének az eddigi 15 százalékos mellé:

azoknak, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek, 22 százalékos,

akik pedig bruttó 1,25 millió forint felett keresnek, 33 százalékos szja-t kellene fizetniük.

A nyilvánosságra hozott munkaanyag szerint Magyarék alapjaiban rendeznék át a tb-rendszert is. Megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át. A nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók. A jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.

Az Ellenpont kiszámolta, mit jelentene a nettó fizetésekre nézve, ha megvalósulna Magyar Péterék terve. A portál két gyermek után járó adókedvezménnyel számolva mutatta ki, mire számíthatnának azok, akik bruttó ötszázezer, bruttó egymillió vagy bruttó 1,5 millió forintot keresnek.

Ha valakinek egymillió forint a havi bruttó munkabére, akkor 705 ezer forint lesz a nettó keresete az adókedvezménynek köszönhetően, ehhez jön még hozzá a családi pótlék, amivel együtt 731 ezer forint érkezik a számlájára.

A Tisza gazdasági tervezete alapján ennél lényegesen kevesebb maradna a zsebekben. Bruttó eymilliós fizetés esetén csupán 550 ezer forint lenne, amit ténylegesen megkapnának az érintettek.

Ez 155 ezer forinttal kevesebb, mint jelenleg, ennyit venne el az állam a bruttó egymillió forintot keresőktől, amennyiben Magyar Péter hatalomra kerülne.

A havi bruttó ötszázezer forintot keresőket szintén hátrányosan érintenék a tervezett változtatások. Jelenleg ez a réteg családi pótlék nélkül 372 500 forintot kap kézhez, azonban a Tisza-csomag bevezetése esetén ez az összeg csupán 310 ezer forint lenne. Nem nehéz kiszámolni:

havi 62 ezer forinttal keresnének kevesebbet az érintett dolgozók.

A legrosszabbul azonban egyértelműen a magas keresetűek járnának. Amennyiben valakinek 1,5 millió forint a bruttó fizetése, mert például pénzügyi vezető, akkor abból jelenleg közel 1,1 millió forintot kap kézhez az adókedvezmény miatt. Ha azonban Magyar Péterék tervei valósággá válnának, akkor a tényleges fizetése csupán 613 500 forint lenne. Jelentősen kevesebb érkezne a számlára, mintegy 450 ezer forinttal. Mindebből jól látszik, hogy

a Tisza-csomag büntetné a munkát: minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle.

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a nyilvánosságra hozott terveket úgy értékelte: beigazolódott, hogy Magyar Péterék mindent megtesznek, hogy teljesítsék Brüsszel elvárását. Adóemelésekkel a magyaroktól pénzt akarnak beszedni azért, hogy Brüsszel háborúját tudják folytatni és pénzelni.