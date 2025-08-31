MerzEurópai NéppártTisza PártCDUígéretbevándorlásmegszorítások

Intő jel Németországból: a Magyar Péterrel egy pártcsaládban lévő Merz megszorításokra készül

Németország egyre súlyosabb gazdasági válságba sodródik, miközben a kancellár, Friedrich Merz a bevándorlás folytatásáról beszél. Az ugyancsak az Európai Néppárthoz tartozó politikus szavai intő jelként szolgálnak Magyarország számára is, hiszen Magyar Péter a szintén néppárti Tisza Párt vezetőjének adóemelési tervei, valamint alelnökének cinikus kijelentései kísértetiesen emlékeztetnek a jelenlegi berlini fordulatra, mondta lapunknak a szakértő.

Szabó István
2025. 08. 31. 14:20
Friedrich Merz német szövetségi kancellár, a német CDU pártelnöke Fotó: Henning Metze Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A kormányváltás Berlinben a korábbi ígéretek ellenére száz nap után sem vezetett a közhangulat javulásához.

Merz
Friedrich Merz német szövetségi kancellár, a néppárti német CDU elnöke (Fotó: DPA/AFP/Henning Metze)

Friedrich Merz német kancellár nemrégiben kijelentette, hogy a Németországba való bevándorlás folytatódni fog, és folytatódnia is kell, mint fogalmazott: 

Bevándorlóország vagyunk, és azok is maradunk!

Ezzel világossá tette, hogy a német kormány nem kíván gátat szabni a migrációs folyamatoknak, hanem azok fenntartásában érdekelt. A német kormányváltás száz nap után sem vezetett a gazdasági hangulat javulásához. Németországot sorozatban a harmadik recessziós év fenyegeti, az autóiparban egy év alatt ötvenezer munkahely szűnt meg, az acéltermelés tizenkét százalékkal esett vissza. A helyzet súlyosságát maga Merz is elismerte, amikor válságtanácskozást hívott össze a CDU vezető politikusainak.

Ez nem átmeneti gyengülés, hanem a gazdaság strukturális válsága. Országunk már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, versenyképessége jelentősen csökkent

fogalmazott nemrégiben a kancellár.

Lehull a maszk: a CDU adóemelésekre készül

A kancellár szerint a szociális ellátórendszerben mélyreható reformokra és megszorításokra van szükség.

„Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a mai rendszert. Ez fájdalmas döntéseket, megszorításokat jelent majd” – mondta, hozzátéve: „Évek óta a lehetőségeinken felül élünk.” 

Mit jelent mindez a német adófizetők számára? A jelek vihart vetítenek előre. Miközben a gazdaság gyengül, és a polgárok az infláció alatt nyögnek, a nagykoalíció már a következő átverését készíti elő. Az új kormány által létrehozott 500 milliárd eurós infrastrukturális különalapot végső soron finanszírozni kell. És ki fogja ezt fizetni? A középosztály, mint mindig, írja a Kettner Edelmetalle.

Merz szerint Németország „mélyreható korszakváltást él át, a bonni köztársasággal társított idők örökre véget értek”. A gyakorlatban ez pedig megszorításokat, adóemeléseket és a jóléti állam leépítését jelenti.

Néppárti logika: mást ígérni, és mást tenni

Friedrich Merz kormányzása tehát rövid idő alatt leplezte le a választási ígéreteket.

Azt állította korábban, hogy a migrációval szemben fel fognak lépni, azt állította, hogy gazdasági fellendülés jön, és ehhez képest most, pár hónappal a választást követően már arról beszél, hogy Németország bevándorlóország, és az is marad. Így gyakorlatilag beletörődik abba a helyzetbe, amit láthatunk a bevándorlás kapcsán Németországban

– fogalmazott lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A szakértő szerint a migrációval kapcsolatos látszatintézkedések csupán a baloldali SPD-vel közös kormányzásból fakadnak, míg a gazdaságban a kormány olyan megszorításokra készül, amelyeket korábban soha nem hangoztatott.

Párhuzam Magyar Péterrel

Az elemző szerint a német helyzet intő jel Magyarország számára is.

A gazdaság esetében sem súlyos megszorításokkal kampányolt, mint ahogy Magyar Péterék esetében is kiderült, hogy valójában adóemelésekre készülnek. Tehát ebből a szempontból is megáll a néppárti párhuzam, és a német példa intő jel lehet a magyar választók számára is, hogy ha Magyar Péternek szavaznak bizalmat, akkor ugyanez várható tőlük

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber react during a meeting with local press in a Budapest's hotel Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán nemrég maga vallotta be: a kampányban nem mondják el minden tervüket, mert „a választások után bármit megcsinálhatnak”. Ez a hozzáállás tökéletesen egybevág a német kancellár politikai fordulatával.

Intő jel a magyaroknak

Deák Dániel szerint Németország példája is azt mutatja: az Európai Néppárt politikusai gyakran kampányolnak mással, mint amit kormányzásukban képviselnek. Friedrich Merz migrációbarát fordulata és megszorításokra épülő gazdaságpolitikája Magyarország számára is figyelmeztetésként vehető.

Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár, a német CDU pártelnöke (Fotó: DPA/AFP/Henning Metze)

