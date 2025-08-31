Intő jel Németországból: a Magyar Péterrel egy pártcsaládban lévő Merz megszorításokra készül

Ezzel világossá tette, hogy a német kormány nem kíván gátat szabni a migrációs folyamatoknak, hanem azok fenntartásában érdekelt. A német kormányváltás száz nap után sem vezetett a gazdasági hangulat javulásához. Németországot sorozatban a harmadik recessziós év fenyegeti, az autóiparban egy év alatt ötvenezer munkahely szűnt meg, az acéltermelés tizenkét százalékkal esett vissza. A helyzet súlyosságát maga Merz is elismerte, amikor válságtanácskozást hívott össze a CDU vezető politikusainak.

Ez nem átmeneti gyengülés, hanem a gazdaság strukturális válsága. Országunk már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, versenyképessége jelentősen csökkent

– fogalmazott nemrégiben a kancellár.

Lehull a maszk: a CDU adóemelésekre készül

A kancellár szerint a szociális ellátórendszerben mélyreható reformokra és megszorításokra van szükség.

„Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a mai rendszert. Ez fájdalmas döntéseket, megszorításokat jelent majd” – mondta, hozzátéve: „Évek óta a lehetőségeinken felül élünk.”

Mit jelent mindez a német adófizetők számára? A jelek vihart vetítenek előre. Miközben a gazdaság gyengül, és a polgárok az infláció alatt nyögnek, a nagykoalíció már a következő átverését készíti elő. Az új kormány által létrehozott 500 milliárd eurós infrastrukturális különalapot végső soron finanszírozni kell. És ki fogja ezt fizetni? A középosztály, mint mindig, írja a Kettner Edelmetalle.

Merz szerint Németország „mélyreható korszakváltást él át, a bonni köztársasággal társított idők örökre véget értek”. A gyakorlatban ez pedig megszorításokat, adóemeléseket és a jóléti állam leépítését jelenti.

Néppárti logika: mást ígérni, és mást tenni

Friedrich Merz kormányzása tehát rövid idő alatt leplezte le a választási ígéreteket.

Azt állította korábban, hogy a migrációval szemben fel fognak lépni, azt állította, hogy gazdasági fellendülés jön, és ehhez képest most, pár hónappal a választást követően már arról beszél, hogy Németország bevándorlóország, és az is marad. Így gyakorlatilag beletörődik abba a helyzetbe, amit láthatunk a bevándorlás kapcsán Németországban

– fogalmazott lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.