NémetországOroszországháborúFriedrich Merzkancellárönkormányzat

Merz: Évek óta a lehetőségeinken felül élünk + videó

Friedrich Merz német kancellár megszorításokról beszélt Észak-Rajna–Vesztfáliában elmondott beszédében szombaton, és az ukrajnai helyzetet is értékelte. Németország Ukrajna egyik legnagyobb támogatója, a német kancellár nyilatkozata is tükrözte ezt. Merz szerint a Nyugatnak meg kell akadályoznia, hogy Oroszország gazdasági erejét az Ukrajna elleni háború folytatására használja.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 21:50
Friedrich Merz német kancellár Fotó: THOMAS BANNEYER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Friedrich Merz német kancellár szombaton Észak-Rajna–Vesztfália tartományi CDU-konferenciáján bejelentette, hogy a szövetségi kormány 2026. január 1-jétől segíteni fogja az önkormányzatokat a régi adósságaik visszafizetésében – közölte a Reuters.

Merz
Friedrich Merz német kancellár Fotó: THOMAS BANNEYER/DPA

Az ígéret a legnépesebb német tartomány szeptember 14-i helyhatósági választása előtt hangzott el, amely az első igazi választási próba Merz kormánya számára.

A német tartományok és önkormányzatok évek óta jelezték, hogy a szövetségi kormányzat extra jóléti költségeket rótt rájuk anélkül, hogy biztosította volna a finanszírozáshoz szükséges forrásokat. Észak-Rajna–Vesztfália önkormányzati adósságai 2024 végén mintegy 55,4 milliárd eurót tettek ki.

 Merz elmondta: – Az év későbbi részében törvénytervezetet fogunk benyújtani a régi önkormányzati adósságokról, és azt szeretnénk, hogy 2026. január 1-jén hatályba lépjen.

Hozzátette, hogy Németország 16 tartományával és a szövetségi kormánnyal együtt kordában kell tartaniuk egyre növekvő kiadásaikat, és sürgette a jóléti rendszerek reformját is. 

– Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a mai rendszert. Ez fájdalmas döntéseket, megszorításokat jelent majd

– mondta a kancellár, aki úgy fogalmazott: a bonni köztársasággal társított idők örökre véget értek. 

Évek óta a lehetőségeinken felül élünk.

Ugyanazon a rendezvényen Merz arról is beszélt, hogy Oroszország csak akkor hagyja abba az Ukrajna elleni háborút, ha gazdasági és katonai okokból már nem képes folytatni. 

– Az elmúlt hetek minden erőfeszítése ellenére a moszkvai rezsim még agresszívebb fellépést tanúsított Ukrajna lakosságával szemben

 – mondta a kancellár, hangsúlyozva a Nyugat és Ukrajna szövetségeseinek egységét a háború gazdasági fékezésében.

Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta légicsapásait az ukrán városok és települések ellen, messze a frontvonalak mögött. Kijev és európai partnerei, köztük Németország, ezért szigorúbb gazdasági szankciókat követelnek Moszkva ellen.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu