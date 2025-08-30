Merz: Évek óta a lehetőségeinken felül élünk + videó

Friedrich Merz német kancellár szombaton Észak-Rajna–Vesztfália tartományi CDU-konferenciáján bejelentette, hogy a szövetségi kormány 2026. január 1-jétől segíteni fogja az önkormányzatokat a régi adósságaik visszafizetésében – közölte a Reuters.
Friedrich Merz német kancellár megszorításokról beszélt Észak-Rajna–Vesztfáliában elmondott beszédében szombaton, és az ukrajnai helyzetet is értékelte. Németország Ukrajna egyik legnagyobb támogatója, a német kancellár nyilatkozata is tükrözte ezt. Merz szerint a Nyugatnak meg kell akadályoznia, hogy Oroszország gazdasági erejét az Ukrajna elleni háború folytatására használja.
Az ígéret a legnépesebb német tartomány szeptember 14-i helyhatósági választása előtt hangzott el, amely az első igazi választási próba Merz kormánya számára.
A német tartományok és önkormányzatok évek óta jelezték, hogy a szövetségi kormányzat extra jóléti költségeket rótt rájuk anélkül, hogy biztosította volna a finanszírozáshoz szükséges forrásokat. Észak-Rajna–Vesztfália önkormányzati adósságai 2024 végén mintegy 55,4 milliárd eurót tettek ki.
Merz elmondta: – Az év későbbi részében törvénytervezetet fogunk benyújtani a régi önkormányzati adósságokról, és azt szeretnénk, hogy 2026. január 1-jén hatályba lépjen.
Hozzátette, hogy Németország 16 tartományával és a szövetségi kormánnyal együtt kordában kell tartaniuk egyre növekvő kiadásaikat, és sürgette a jóléti rendszerek reformját is.
– Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a mai rendszert. Ez fájdalmas döntéseket, megszorításokat jelent majd
– mondta a kancellár, aki úgy fogalmazott: a bonni köztársasággal társított idők örökre véget értek.
Évek óta a lehetőségeinken felül élünk.
Ugyanazon a rendezvényen Merz arról is beszélt, hogy Oroszország csak akkor hagyja abba az Ukrajna elleni háborút, ha gazdasági és katonai okokból már nem képes folytatni.
– Az elmúlt hetek minden erőfeszítése ellenére a moszkvai rezsim még agresszívebb fellépést tanúsított Ukrajna lakosságával szemben
– mondta a kancellár, hangsúlyozva a Nyugat és Ukrajna szövetségeseinek egységét a háború gazdasági fékezésében.
Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta légicsapásait az ukrán városok és települések ellen, messze a frontvonalak mögött. Kijev és európai partnerei, köztük Németország, ezért szigorúbb gazdasági szankciókat követelnek Moszkva ellen.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)
