Merz: Évek óta a lehetőségeinken felül élünk + videó

Hozzátette, hogy Németország 16 tartományával és a szövetségi kormánnyal együtt kordában kell tartaniuk egyre növekvő kiadásaikat, és sürgette a jóléti rendszerek reformját is.

– Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a mai rendszert. Ez fájdalmas döntéseket, megszorításokat jelent majd

– mondta a kancellár, aki úgy fogalmazott: a bonni köztársasággal társított idők örökre véget értek.

Évek óta a lehetőségeinken felül élünk.

Ugyanazon a rendezvényen Merz arról is beszélt, hogy Oroszország csak akkor hagyja abba az Ukrajna elleni háborút, ha gazdasági és katonai okokból már nem képes folytatni.

German Chancellor Friedrich Merz tells a CDU party conference that Russia will only stop its war against Ukraine when it can no longer sustain it economically or militarily.#Germany #Russia #Ukraine pic.twitter.com/00qEFS9Nmm — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 30, 2025

– Az elmúlt hetek minden erőfeszítése ellenére a moszkvai rezsim még agresszívebb fellépést tanúsított Ukrajna lakosságával szemben

– mondta a kancellár, hangsúlyozva a Nyugat és Ukrajna szövetségeseinek egységét a háború gazdasági fékezésében.

Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta légicsapásait az ukrán városok és települések ellen, messze a frontvonalak mögött. Kijev és európai partnerei, köztük Németország, ezért szigorúbb gazdasági szankciókat követelnek Moszkva ellen.