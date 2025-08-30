Emberek közé hajtott egy autó Franciaországban, halálos áldozat is van

A franciaországi Évreux-ban a súlyos incidens egy bárban lezajlott összeszólalkozás után történt, és az ügyészség közölte, hogy nem kezelik terrortámadásként.

Franciaország, 2025. augusztus 30. – az Évreux-i „La Winery” bár előtt Fotó: XAVIER GALIANA / AFP

A mentők a helyszínre érkezés után megállapították, hogy egy férfi szívleállás miatt meghalt, a harmincéves áldozatot nem sikerült újjáéleszteniük

– olvasható a FranceInfo hírrádió internetes oldalán. Egy 31 és egy 52 éves férfi súlyosan megsérült. Két másik gyalogost – az egyik 34, a másik 58 éves volt – szintén kórházba szállítottak, míg egy 50 éves nőt a mentőorvosok a helyszínen láttak el. Rémi Coutin, a normandiai város ügyészének közlése szerint a baleset egy borbár közelében történt röviddel hajnali négy óra előtt.