Emberek közé hajtott egy autó Franciaországban, halálos áldozat is van

Emberek nagyobb csoportjába hajtott egy férfi a gépkocsijával szombatra virradóra az észak-franciaországi Évreux város központjában, hatósági közlés szerint egy ember meghalt, öten megsérültek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 16:06
Az Évreux-i „La Winery” bár előtt Fotó: XAVIER GALIANA Forrás: AFP
A franciaországi Évreux-ban a súlyos incidens egy bárban lezajlott összeszólalkozás után történt, és az ügyészség közölte, hogy nem kezelik terrortámadásként.

Franciaország, 2025. augusztus 30. – az Évreux-i „La Winery” bár előtt Fotó: XAVIER GALIANA / AFP

 

A mentők a helyszínre érkezés után megállapították, hogy egy férfi szívleállás miatt meghalt, a harmincéves áldozatot nem sikerült újjáéleszteniük

 – olvasható a FranceInfo hírrádió internetes oldalán. Egy 31 és egy 52 éves férfi súlyosan megsérült. Két másik gyalogost – az egyik 34, a másik 58 éves volt – szintén kórházba szállítottak, míg egy 50 éves nőt a mentőorvosok a helyszínen láttak el. Rémi Coutin, a normandiai város ügyészének közlése szerint a baleset egy borbár közelében történt röviddel hajnali négy óra előtt. 

A nyomozás elsődleges eredményei szerint a bárban több ember – közöttük egy fiatal nő és több férfi – összeszólalkozott. A bár vezetői és a kidobólegények a létesítmény kiürítése mellett döntöttek.

A távozó mintegy száz ember az utcán volt a bár közelében, amikor egy férfi autóba ült és nagy sebességgel nekitolatott a tömegnek. A helyszínre érkező rendőrök a Le Dauphiné Libéré című újság honlapja szerint két férfit és egy nőt előállítottak, közülük ketten a gépkocsiban tartózkodtak az incidens idején. 

Az évreux-i rendőrkapitányság megkezdte a nyomozást szándékos emberölés és szándékos emberölési kísérlet miatt. Az évreux-i ügyész ugyanakkor közölte, hogy kizárt minden terrorista, rasszista vagy más indítékot.

Korábban arról írtunk, hogy fél évszázados múltra tekintenek vissza a tömeges gázolások.

Borítókép: Az évreux-i La Winery bár előtt (Fotó: AFP)

