Brutális videó: így ölték meg az ukrán parlament elnökét

Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 13:36
Fotó: Europress/AFP/ Sergei Supinsky
Az ukrán elnök hozzátette, hogy a belügyminiszter és a főügyész most számolt be a Lvivben elkövetett szörnyű gyilkosság első ismert körülményeiről. 

Az elkövetőt keresi a rendőrség. 

Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. 2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt. 2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament (Verhovna Rada) elnöke volt. Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben. 2018. november 1-jén fölkerült Oroszország szankciós listájára – emlékeztetett az MTI.

 

Borítókép: Andrij Parubij, az ukrán parlament volt elnöke (Fotó:Europress/AFP/ Sergei Supinsky)

