Brutális videó: így ölték meg az ukrán parlament elnökét

Az ukrán elnök hozzátette, hogy a belügyminiszter és a főügyész most számolt be a Lvivben elkövetett szörnyű gyilkosság első ismert körülményeiről.
Az elkövetőt keresi a rendőrség.
Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. 2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt. 2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament (Verhovna Rada) elnöke volt. Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben. 2018. november 1-jén fölkerült Oroszország szankciós listájára – emlékeztetett az MTI.
Borítókép: Andrij Parubij, az ukrán parlament volt elnöke (Fotó:Europress/AFP/ Sergei Supinsky)
A káosz a tetőfokára hágott.
Sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok elnöke a washingtoni találkozón tett meglepő javaslatot.
Az orosz elnök vasárnap utazik négynapos látogatásra Kínába.
„Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat” – írta közösségi oldalán a külügyminiszter.
