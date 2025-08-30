Donald Trump azt javasolta, hogy kínai katonákat küldjenek békefenntartóknak a háború utáni Ukrajnába – írta belső forrásokra hivatkozva a Financial Times.
Trump terve miatt prüszköl a háborúpárti Európa
Az Egyesült Államok elnöke az európai vezetőkkel és az ukrán elnökkel tartott találkozón azt javasolta, hogy Kínát kérjék fel békefenntartók küldésére, akik az ukrajnai 1300 kilométeres frontvonal mentén lévő semleges zónát felügyelnék. Zelenszkij és a háborúpárti Európa elutasította a javaslatot, a Fehér Ház cáfolta, hogy Trump ilyen ötlettel állt volna elő.
A portál szerint az Egyesült Államok elnöke az európai vezetőkkel és az ukrán elnökkel tartott találkozón azt javasolta, hogy Kínát kérjék fel békefenntartók küldésére, akik az ukrajnai 1300 kilométeres frontvonal mentén lévő semleges zónát felügyelnék, az Oroszországgal kötendő békeszerződés részeként. Az ötletet a háborúpárti Európa ellenzi és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elutasította.
A Trump-adminisztráció cáfolt.
Ez nem igaz
– mondta egy magas rangú tisztviselő, hozzátéve, hogy nem volt szó kínai békefenntartókról.
Az orosz képviselők először 2022 tavaszán, az Oroszország és Ukrajna közötti isztambuli tárgyalások során vetették fel a kínai békefenntartók bevonásának ötletét a biztonsági garancia keretében. A kínai külügyminisztérium a héten kijelentette, hogy a médiában megjelent hírek, miszerint Kína felajánlotta részvételét az ukrajnai békefenntartó erőkben, nem igazak.
Putyin Kínába megy, elmondta, mire számít
Az orosz elnök vasárnap utazik négynapos látogatásra Kínába.
Szijjártó Péter: Olyan döntést nem fogunk támogatni, ami ellentétes lenne Magyarország érdekeivel
„Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat” – írta közösségi oldalán a külügyminiszter.
Ukrajna orosz olajfinomítókra mért csapást
Szombatra virradó éjjel két létesítményt támadtak meg.
Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó
Sérült gyerekeket vittek kórházba.
