Trump terve miatt prüszköl a háborúpárti Európa

Az Egyesült Államok elnöke az európai vezetőkkel és az ukrán elnökkel tartott találkozón azt javasolta, hogy Kínát kérjék fel békefenntartók küldésére, akik az ukrajnai 1300 kilométeres frontvonal mentén lévő semleges zónát felügyelnék. Zelenszkij és a háborúpárti Európa elutasította a javaslatot, a Fehér Ház cáfolta, hogy Trump ilyen ötlettel állt volna elő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 11:47
Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Donald Trump azt javasolta, hogy kínai katonákat küldjenek békefenntartóknak a háború utáni Ukrajnába – írta belső forrásokra hivatkozva a Financial Times

Trump
Trump az ukrán elnökkel és az európai vezetőkkel találkozott Washingtonban. Fotó: Gety Images

A portál szerint az Egyesült Államok elnöke az európai vezetőkkel és az ukrán elnökkel tartott találkozón azt javasolta, hogy Kínát kérjék fel békefenntartók küldésére, akik az ukrajnai 1300 kilométeres frontvonal mentén lévő semleges zónát felügyelnék, az Oroszországgal kötendő békeszerződés részeként. Az ötletet a háborúpárti Európa ellenzi és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elutasította. 

A Trump-adminisztráció cáfolt.

Ez nem igaz

– mondta egy magas rangú tisztviselő, hozzátéve, hogy nem volt szó kínai békefenntartókról. 

Az orosz képviselők először 2022 tavaszán, az Oroszország és Ukrajna közötti isztambuli tárgyalások során vetették fel a kínai békefenntartók bevonásának ötletét a biztonsági garancia keretében. A kínai külügyminisztérium a héten kijelentette, hogy a médiában megjelent hírek, miszerint Kína felajánlotta részvételét az ukrajnai békefenntartó erőkben, nem igazak.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

