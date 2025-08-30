Trump terve miatt prüszköl a háborúpárti Európa

A Trump-adminisztráció cáfolt.

Ez nem igaz

– mondta egy magas rangú tisztviselő, hozzátéve, hogy nem volt szó kínai békefenntartókról.

Az orosz képviselők először 2022 tavaszán, az Oroszország és Ukrajna közötti isztambuli tárgyalások során vetették fel a kínai békefenntartók bevonásának ötletét a biztonsági garancia keretében. A kínai külügyminisztérium a héten kijelentette, hogy a médiában megjelent hírek, miszerint Kína felajánlotta részvételét az ukrajnai békefenntartó erőkben, nem igazak.