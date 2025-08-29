A Fehér Ház sajtótájékoztatóján Karoline Leavitt ismertette Donald Trump véleményét az orosz–ukrán háborúról. Kiemelte, hogy a két ország között régóta tart a konfliktus, most pedig Oroszország újabb támadást indított Kijev ellen, miközben Ukrajna az orosz olajfinomítókat vette célba. A szóvivő szerint augusztusban az ukrán akciók az orosz finomítói kapacitás körülbelül ötödét kiiktatták.
Trump rendet tett Washingtonban – Ukrajna következik?
Az amerikai elnök nem örült, de nem lepődött meg az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – reagált a Fehér Ház szóvivője az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeire. Donald Trump szerint talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga fejezze be a háborút.
Orosz olajfinomítókat támadnak az ukránok
Kijev az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta több tucat olajfinomítót, olajraktárt és hadiipari létesítményt vett célba, hogy megbénítsa Moszkva háborús erőfeszítéseit. Eközben Oroszország legutóbbi támadásai az ukrán fővárosban lakóépületeket értek, amelyekben több civil életét vesztette vagy megsérült – írja a The Kyiv Independent.
– Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak – fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy
talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze.
Hozzátette, hogy Donald Trump elnök mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét, de a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását. A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy
Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.
Trump már rendet tett Washington D. C.-ben
A szóvivő a szövetségi kormány közbiztonsági intézkedéseinek eddigi eredményeiről is beszélt, és azt mondta, hogy az augusztus 11-én bejelentett, a fővárosra, Washington D.C.-re vonatkozó rendvédelmi lépések nyomán csaknem 1300 letartóztatást hajtottak végre a hatóságok. Szavai szerint a bűnelkövetés összesen csaknem ötödével – 19 százalékkal – csökkent, ezen belül az erőszakos bűncselekmények száma harminc százalékkal mérséklődött. Az emberölések száma több mint felével – 57 százalékkal – csökkent, az erőszakos autórablások száma kétharmaddal visszaesett azóta, hogy a Nemzeti Gárda egységeit az utcákra vezényelték, és a szövetségi kormány átvette az irányítást a főváros rendőrsége felett – mondta Karoline Leavitt.
A szóvivő egyben köszönetet mondott Washington demokrata párti polgármesterének, Muriel Bowsernek az együttműködésért és azért a hajlandóságért, hogy segít a főváros biztonságát megteremteni. Karoline Leavitt kilátásba helyezte, hogy Chicago esetében hasonló intézkedések következhetnek, aminek indokául az Illinois állambeli nagyváros bűnözési statisztikáit sorolta, ezek között azt, hogy 2025-ben eddig 116 ezernél is több bűncselekményt jelentettek be a hatóságoknak.
