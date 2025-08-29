Trump rendet tett Washingtonban – Ukrajna következik?

– Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak – fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy

talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze.

Hozzátette, hogy Donald Trump elnök mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét, de a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását. A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy

Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.

Trump már rendet tett Washington D. C.-ben

A szóvivő a szövetségi kormány közbiztonsági intézkedéseinek eddigi eredményeiről is beszélt, és azt mondta, hogy az augusztus 11-én bejelentett, a fővárosra, Washington D.C.-re vonatkozó rendvédelmi lépések nyomán csaknem 1300 letartóztatást hajtottak végre a hatóságok. Szavai szerint a bűnelkövetés összesen csaknem ötödével – 19 százalékkal – csökkent, ezen belül az erőszakos bűncselekmények száma harminc százalékkal mérséklődött. Az emberölések száma több mint felével – 57 százalékkal – csökkent, az erőszakos autórablások száma kétharmaddal visszaesett azóta, hogy a Nemzeti Gárda egységeit az utcákra vezényelték, és a szövetségi kormány átvette az irányítást a főváros rendőrsége felett – mondta Karoline Leavitt.