Ukrán dróngyárat és felderítőhajót is kilőttek az oroszok + videó

Ukrán hadiüzemekre és katonai repülőterekre mért csoportos csapást nagy hatótávolságú, légi indítású precíziós fegyverekkel, egyebek között Kinzsal hiperszonikus rakétákkal és drónokkal az orosz hadsereg – közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca. A tájékoztatás szerint egy ukrán dróngyárat és a Szimferopol közepes felderítőhajót is találat érte.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 16:56
Kijev az orosz támadás után Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” csütörtökön a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy Kijevben parancsnoksági objektumokat, vezetési pontokat és kommunikációs vonalakat ért csapás. Lebegyev szerint drónokkal és rakétákkal végrehajtott tömeges csapások ukrán fegyverraktárakat, katonai alegységek állomáshelyeit és kritikus logisztikai csomópontokat érhettek el. Azt állította, hogy egy eltalált külvárosi parancsokságon az ukrán fegyveres erők 25, és NATO-országok mintegy tíz tisztje vesztette életét.

A Kijevet ért orosz támadásban lakóházak, ukrán dróngyárak is találatot kaptak
Fotó: AFP

Lebegyev beszámolója értelmében 

Kijev megyében csapás ért egy kiképzőtábort, amelyben német és brit oktatók képeznek ki ukrán önkénteseket, Csernihiv megyében pedig egy katonai repülőteret.

A moszkvai hadijelentés szerint az orosz hadsereg elfoglalta Nelipivka települést a donyecki régióban. A minisztérium szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1320 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. 

A jelentés a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drón- és lőszerraktárt, a Szimferopol közepes felderítőhajót, egy Szu–27-es repülőgépet, egy Leopard típusú harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 192 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere elmondta, ez volt az eddigi legnagyobb orosz támadás Kijev ellen, és bár a légvédelem sok rakétát hatástalanított, ez nem volt elég. 

Néhány rakéta és kamikaze drón lakóépületeket talált el. Nehéz megmagyarázni az ellenség célját, hogy leromboljon egy békés várost. Az egyik magyarázat az, hogy feszültséget szítsanak az ukránok között, megtörjék a harci akaratukat. Nem látok más magyarázatot. Jelenleg a szörnyű éjszaka következményeinek felszámolásán dolgoznak. Több mint 100 épület pusztult el. Most halottakról és több tucat sebesültről beszélünk. És sajnos ez a szám növekszik

– mondta.

Borítókép: Kijev az orosz támadás után (Fotó: AFP)

