Trumpnak panaszkodott Von der Leyen a Kijevet ért támadás után

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, miután Oroszország éjszaka bombázta Kijevet, legalább egy tucat embert megölve, és az EU képviseletének épületét is megrongálva – írja a Politico brüsszeli hírportál.
Von der Leyen az X-en azt írta, hogy beszélt Trumppal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a kijevi masszív csapás után, amely az EU irodáit is érte. Vlagyimir Putyin orosz elnöknek le kell ülnie a tárgyalóasztalhoz – tette hozzá.
Ukrajnának szilárd és hiteles biztonsági garanciákkal kell rendelkeznie, amelyek az országot acéltarajos süllé változtatják
– fogalmazott von der Leyen.
Európa teljes mértékben kiveszi a részét ebből
– fogadkozott.
A tucatnyinál is több halottal járó kijevi támadás annak ellenére történt, hogy Trump a közelmúltban jelentős erőfeszítéseket tett az orosz–ukrán háború lezárásának elősegítésére. Augusztus 15-én Alaszkában Putyinnal, három nappal később Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az őt elkísérő európai vezetőkkel (többek között Von der Leyennel) tárgyalt a vérontás megfékezéséről.