Trumpnak panaszkodott Von der Leyen a Kijevet ért támadás után

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, miután Oroszország éjszaka bombázta Kijevet, legalább egy tucat embert megölve, és az EU képviseletének épületét is megrongálva – írja a Politico brüsszeli hírportál.

Von der Leyen Trumpnak panaszkodott a Kijevet ért támadás után (Forrás: NurPhoto via AFP)

Von der Leyen az X-en azt írta, hogy beszélt Trumppal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a kijevi masszív csapás után, amely az EU irodáit is érte. Vlagyimir Putyin orosz elnöknek le kell ülnie a tárgyalóasztalhoz – tette hozzá.

Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices.



Putin must come to the negotiating table.



We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Ukrajnának szilárd és hiteles biztonsági garanciákkal kell rendelkeznie, amelyek az országot acéltarajos süllé változtatják

– fogalmazott von der Leyen.

Európa teljes mértékben kiveszi a részét ebből

– fogadkozott.

A tucatnyinál is több halottal járó kijevi támadás annak ellenére történt, hogy Trump a közelmúltban jelentős erőfeszítéseket tett az orosz–ukrán háború lezárásának elősegítésére. Augusztus 15-én Alaszkában Putyinnal, három nappal később Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az őt elkísérő európai vezetőkkel (többek között Von der Leyennel) tárgyalt a vérontás megfékezéséről.