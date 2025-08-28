Ursula von der Leyenorosz-ukrán háborúTrump

Trumpnak panaszkodott Von der Leyen a Kijevet ért támadás után

Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tárgyalóasztalhoz kell ülnie – követelte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Donald Trump amerikai elnöknek panaszkodott a Kijevet ért támadás után, amely az EU képviseletének épületét is megrongálta.

Munkatársunktól
2025. 08. 28. 18:25
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, miután Oroszország éjszaka bombázta Kijevet, legalább egy tucat embert megölve, és az EU képviseletének épületét is megrongálva – írja a Politico brüsszeli hírportál.

Von der Leyen Trumpnak panaszkodott a Kijevet ért támadás után (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Von der Leyen Trumpnak panaszkodott a Kijevet ért támadás után (Forrás: NurPhoto via AFP)

Von der Leyen az X-en azt írta, hogy beszélt Trumppal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a kijevi masszív csapás után, amely az EU irodáit is érte. Vlagyimir Putyin orosz elnöknek le kell ülnie a tárgyalóasztalhoz – tette hozzá.

Ukrajnának szilárd és hiteles biztonsági garanciákkal kell rendelkeznie, amelyek az országot acéltarajos süllé változtatják

– fogalmazott von der Leyen.

Európa teljes mértékben kiveszi a részét ebből

– fogadkozott.

A tucatnyinál is több halottal járó kijevi támadás annak ellenére történt, hogy Trump a közelmúltban jelentős erőfeszítéseket tett az orosz–ukrán háború lezárásának elősegítésére. Augusztus 15-én Alaszkában Putyinnal, három nappal később Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az őt elkísérő európai vezetőkkel (többek között Von der Leyennel) tárgyalt a vérontás megfékezéséről.

Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete azt mondta, hogy az EU kijevi képviseletének épülete súlyosan megrongálódott drón- és ballisztikus rakétatámadás lökéshullámától, munkatársaik közül azonban senki nem sérült meg.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azzal vádolta Oroszországot, hogy diplomatákat vett célba – közvetlenül megsértve a bécsi konvenciót, míg Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint ez szándékos döntés volt a béketörekvések fokozására és kigúnyolására, és azt mondta, hogy a brüsszeli orosz követet beidézik.

Von der Leyen a következő napokban hét Oroszországgal határos EU-tagországot készül meglátogatni, hogy megerősítse az egységet „Moszkva agressziójával szemben”.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

