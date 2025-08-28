Brüsszelt nem érdeklik az ukrán támadások, csak Kijevért aggódnak

„Részvétemet fejezem ki az ukrán áldozatoknak, és együttérzek az EU-delegáció munkatársaival, akiknek épületét a szándékos orosz csapás megrongálta” – írta Costa az X közösségi oldalon. Hangsúlyozta: „Az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak növeli eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna és népe mellett.”

Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban. Brüsszel aggódik, de Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága nem érdekli

Az EU ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernová arról számolt be, hogy a képviselet épületét súlyosan megrongálta a robbanás lökéshulláma, de az alkalmazottak nem sérültek meg. Az ukrán hatóságok közlése szerint az éjszakai támadás – amely a háború második legnagyobb légicsapása volt – tíz ember, köztük egy gyermek halálát okozta.

Miközben a világ a békét keresi, Oroszország rakétákkal válaszol

– fogalmazott Kaja Kallas, az EU kül-és biztonságpolitikai főképviselője az X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve: a kijevi támadás tudatos döntés az eszkaláció mellett, és a béketörekvések semmibevétele.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel eközben mélyen hallgat a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokról, amelyek két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiaellátás-biztonságát is veszélyeztették.