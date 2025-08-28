Barátság kőolajvezetékEurópaenergiabiztonság

A Barátság kőolajvezeték támadásai új korszakot jeleznek

Robert C. Castel legújabb elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi energiavezetékek elleni támadások új és veszélyes korszakot nyitottak. A Barátság kőolajvezeték elleni csapások szerinte alapjaiban fenyegetik Európa biztonságát.

Wiedermann Béla
2025. 08. 28. 13:35
Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója
Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az Origónak adott gyorselemzésében a nemzetközi energia-infrastruktúrák elleni támadásokat értékelte, különösen a Barátság kőolajvezetéket sújtó akciókat. A szakértő szerint ezek olyan határátlépések, amelyek súlyosan befolyásolhatják a kontinens jövőjét.

Robert C. Castel szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadások súlyosan veszélyeztetik Európa energiabiztonságát és szuverenitását.
Robert C. Castel szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadások súlyosan veszélyeztetik Európa energiabiztonságát és szuverenitását.
Fotó: Magyar Nemzet

Kiemelte: míg a nemzeti energia-infrastruktúrák mindig is legitim célpontnak számítottak háborús időkben, addig a nemzetközi vezetékek – amelyek államokat és kontinenseket kötnek össze – évtizedeken keresztül tabunak minősültek. 

Ez a tabu megtört az Északi Áramlat elleni támadás során, és ez a törés tovább szélesedett a Barátság kőolajvezetéket ért támadással

– figyelmeztetett Castel.

A Barátság kőolajvezeték sebezhetősége

A szakértő szerint Európa egyfajta energiasziget, amelynek utánpótlása döntően a nemzetközi vezetékektől függ. 

Ha ránézünk Európa térképére, azt látjuk, hogy Európa egyfajta ilyen energiasziget

– fogalmazott. Arra is rámutatott, hogy bár cseppfolyósított gáz érkezhet Oroszországból, a Közel-Keletről vagy az Egyesült Államokból, ezek soha nem tudják teljes mértékben pótolni a vezetékes szállítás volumenét.

Castel szerint a folyamatos támadások miatt a kontinens mindennapi élete teljesen átalakulhat. 

A Barátság kőolajvezeték elleni csapások így nemcsak energiaproblémát jelentenek, hanem Európa biztonságát is alapjaiban kérdőjelezik meg.

A NATO és az EU kudarcáról beszélt

A biztonságpolitikai szakértő élesen bírálta a nyugati szövetségi rendszereket.

Látunk itt két iszonyatosan durva támadást az európai államok vagy az Európai Unió szuverenitása ellen, az energiabiztonsága ellen, és itt kellett volna lépniük ezeknek a szervezeteknek, hogy megakadályozzák ezt a támadást, és ha már nem tudják megakadályozni, akkor elégtételt vesznek ezért a támadásért

– mondta Castel. Szerinte a NATO és az Európai Unió elmulasztotta megakadályozni a támadásokat, illetve nem vett elégtételt értük, ami gyengíti a kontinens védelmi hitelességét. 

Különösen aggasztónak nevezte, hogy az európai államokat ért egyik legsúlyosabb támadást a második világháború óta nem ellenség, hanem egy közeli szövetséges hajtotta végre.

Castel figyelmeztetett: a tél közeledtével Európa jövője forog kockán, ha a Barátság kőolajvezeték elleni akciók folytatódnak, és a politikai vezetők, valamint a nemzetközi szervezetek nem tesznek határozott lépéseket.

Borítókép: Robert C. Castel (Fotó: Csudai Sándor)

add-square A Barátság vezetéket támadja Ukrajna

Deutsch Tamás: Magyarország nem zsarolható, az EU-nak pedig a tagállamait kellene védenie + videó

A Barátság vezetéket támadja Ukrajna 17 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

A Tisza etyeki beszéde leplezte le Magyar Péter hazugságait

Csépányi Balázs avatarja

Ezt hívják buktának: elhangzott az igazságbeszéd, nem lehet tovább hazudozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu