A Barátság kőolajvezeték támadásai új korszakot jeleznek

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az Origónak adott gyorselemzésében a nemzetközi energia-infrastruktúrák elleni támadásokat értékelte, különösen a Barátság kőolajvezetéket sújtó akciókat. A szakértő szerint ezek olyan határátlépések, amelyek súlyosan befolyásolhatják a kontinens jövőjét.

Robert C. Castel szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadások súlyosan veszélyeztetik Európa energiabiztonságát és szuverenitását.

Fotó: Magyar Nemzet

Kiemelte: míg a nemzeti energia-infrastruktúrák mindig is legitim célpontnak számítottak háborús időkben, addig a nemzetközi vezetékek – amelyek államokat és kontinenseket kötnek össze – évtizedeken keresztül tabunak minősültek.

Ez a tabu megtört az Északi Áramlat elleni támadás során, és ez a törés tovább szélesedett a Barátság kőolajvezetéket ért támadással

– figyelmeztetett Castel.