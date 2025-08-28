Trump döntése átírhatja az orosz–ukrán háború forgatókönyvét

Trump és a biztonsági garanciák

Franciaország és az Egyesült Királyság már tavasszal létrehozta azt a koalíciót, amely célul tűzte ki Ukrajna védelmét. A terv szerint több tízezer katona is részt vehet földi, tengeri és légi missziókban, valamint a tűzszünet ellenőrzésében.

Bár a nyilvánosság előtt az európai vezetők magabiztosan nyilatkoztak, a háttérben egyértelmű volt: az Egyesült Államok nélkül a biztonsági garanciák gyengék maradnának.

Trump korábban elutasította az amerikai részvételt, de most belátta, hogy béketörekvései csak akkor valósulhatnak meg, ha Washington is szerepet vállal a folyamatban. Egyre határozottabban sürgeti a háború lezárását, és közvetlen tárgyalásokra törekszik.

Trump elnök és nemzetbiztonsági csapata továbbra is egyeztet az orosz és ukrán tisztviselőkkel egy kétoldalú találkozó érdekében, hogy megállítsák a vérontást és véget vessenek a háborúnak

– közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője. Hozzátette: