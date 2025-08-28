Rendkívüli

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet" – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

orosz-ukrán háborúTrumpbiztonsági garancia

Trump döntése átírhatja az orosz–ukrán háború forgatókönyvét

Egyre határozottabb lépések történnek a béke érdekében. Az eddig tartózkodó Trump most nyitottabbá vált, és az Egyesült Államok kész hírszerzési és katonai támogatást nyújtani Ukrajnának. Ez fontos fordulat a nyugati biztonsági garanciák ügyében.

Wiedermann Béla
Forrás: Origo2025. 08. 28. 12:39
Donald Trump
Donald Trump Forrás: AFP
Trump álláspontja látványosan változott az ukrajnai biztonsági garanciák kapcsán. A Fehér Ház tisztviselői európai partnereiknek jelezték, hogy Washington kész hírszerzési, felderítési és parancsnoki struktúrákkal, valamint kritikus légvédelmi rendszerekkel támogatni a nyugati csapatokat. Ezeknek az lenne a feladatuk, hogy egy békemegállapodás után biztosítsák Ukrajna védelmét. Ez a fordulat mérföldkő lehet a háború lezárásának folyamatában, írja az Origo.

Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok készen áll Ukrajna békéjének biztosítására hírszerzési és katonai támogatással.
Fotó: AFP

Trump és a biztonsági garanciák

Franciaország és az Egyesült Királyság már tavasszal létrehozta azt a koalíciót, amely célul tűzte ki Ukrajna védelmét. A terv szerint több tízezer katona is részt vehet földi, tengeri és légi missziókban, valamint a tűzszünet ellenőrzésében. 

Bár a nyilvánosság előtt az európai vezetők magabiztosan nyilatkoztak, a háttérben egyértelmű volt: az Egyesült Államok nélkül a biztonsági garanciák gyengék maradnának.

Trump korábban elutasította az amerikai részvételt, de most belátta, hogy béketörekvései csak akkor valósulhatnak meg, ha Washington is szerepet vállal a folyamatban. Egyre határozottabban sürgeti a háború lezárását, és közvetlen tárgyalásokra törekszik.

Trump elnök és nemzetbiztonsági csapata továbbra is egyeztet az orosz és ukrán tisztviselőkkel egy kétoldalú találkozó érdekében, hogy megállítsák a vérontást és véget vessenek a háborúnak

– közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője. Hozzátette: 

Nemzeti érdek, hogy ezek a kérdések ne a nyilvánosság előtt kerüljenek megvitatásra.

Európa reményei és Putyin elutasítása

Az európai országok az utóbbi hónapokban többször is jelezték: hajlandók növelni védelmi kiadásaikat, akár a GDP 5 százalékáig is, hogy megerősítsék Ukrajna védelmét. 

Ez kedvezően hatott a Fehér Ház döntéseire, és hozzájárult Trump fordulatához.

Bár számos kérdés nyitott maradt – például hogy mely országok és mennyi katonát küldenének Ukrajnába –, a diplomáciai hangulat pozitívabb lett. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban kijelentette, hogy nem fogadja el nyugati csapatok jelenlétét Ukrajnában.

Ennek ellenére a diplomáciai tárgyalások résztvevői szerint Trump elnök hozzáállásának megváltozása áttörést jelent. 

Az amerikai részvétel lehetősége új lendületet adhat a békefolyamatnak, és közelebb viheti a feleket a háború lezárásához.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

