Trump álláspontja látványosan változott az ukrajnai biztonsági garanciák kapcsán. A Fehér Ház tisztviselői európai partnereiknek jelezték, hogy Washington kész hírszerzési, felderítési és parancsnoki struktúrákkal, valamint kritikus légvédelmi rendszerekkel támogatni a nyugati csapatokat. Ezeknek az lenne a feladatuk, hogy egy békemegállapodás után biztosítsák Ukrajna védelmét. Ez a fordulat mérföldkő lehet a háború lezárásának folyamatában, írja az Origo.
Trump döntése átírhatja az orosz–ukrán háború forgatókönyvét
Egyre határozottabb lépések történnek a béke érdekében. Az eddig tartózkodó Trump most nyitottabbá vált, és az Egyesült Államok kész hírszerzési és katonai támogatást nyújtani Ukrajnának. Ez fontos fordulat a nyugati biztonsági garanciák ügyében.
Trump és a biztonsági garanciák
Franciaország és az Egyesült Királyság már tavasszal létrehozta azt a koalíciót, amely célul tűzte ki Ukrajna védelmét. A terv szerint több tízezer katona is részt vehet földi, tengeri és légi missziókban, valamint a tűzszünet ellenőrzésében.
Bár a nyilvánosság előtt az európai vezetők magabiztosan nyilatkoztak, a háttérben egyértelmű volt: az Egyesült Államok nélkül a biztonsági garanciák gyengék maradnának.
Trump korábban elutasította az amerikai részvételt, de most belátta, hogy béketörekvései csak akkor valósulhatnak meg, ha Washington is szerepet vállal a folyamatban. Egyre határozottabban sürgeti a háború lezárását, és közvetlen tárgyalásokra törekszik.
Trump elnök és nemzetbiztonsági csapata továbbra is egyeztet az orosz és ukrán tisztviselőkkel egy kétoldalú találkozó érdekében, hogy megállítsák a vérontást és véget vessenek a háborúnak
– közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője. Hozzátette:
Nemzeti érdek, hogy ezek a kérdések ne a nyilvánosság előtt kerüljenek megvitatásra.
Európa reményei és Putyin elutasítása
Az európai országok az utóbbi hónapokban többször is jelezték: hajlandók növelni védelmi kiadásaikat, akár a GDP 5 százalékáig is, hogy megerősítsék Ukrajna védelmét.
Ez kedvezően hatott a Fehér Ház döntéseire, és hozzájárult Trump fordulatához.
Bár számos kérdés nyitott maradt – például hogy mely országok és mennyi katonát küldenének Ukrajnába –, a diplomáciai hangulat pozitívabb lett. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban kijelentette, hogy nem fogadja el nyugati csapatok jelenlétét Ukrajnában.
Ennek ellenére a diplomáciai tárgyalások résztvevői szerint Trump elnök hozzáállásának megváltozása áttörést jelent.
Az amerikai részvétel lehetősége új lendületet adhat a békefolyamatnak, és közelebb viheti a feleket a háború lezárásához.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
