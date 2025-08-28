BrüsszelOroszországEgyesült Államokenergia

Orbán Balázs: Európából megint balekot csinált a brüsszeli vezetés

Elkezdődtek az amerikai–orosz energetikai egyeztetések – emlékeztetett a miniszterelnök őolitikai igazgatója. Orbán Balázs szerint Európából megint balekot csinált a brüsszeli vezetés.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 17:37
Ursula von der Leyen Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben Brüsszel még mindig a szakadék felé kormányozza az európai versenyképességet azzal, hogy teljes leválást erőltet a legolcsóbb orosz energiaforrásokról, addig az amerikaiak már megkezdték a tárgyalásokat az oroszokkal – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett, a Wall Street Journal értesülései szerint az ExxonMobil és az orosz állami Rosznyefty hónapok óta titkos egyeztetéseket folytat az energetikai együttműködés újraindításáról.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Exxon Mobil titkos tárgyalásokat folytatott az orosz állami olajvállalattal, a Rosznyefttyel, hogy visszatérjen a Szahalin–1 projektbe, miután 2022-ben a cég kivonult Oroszországból az Ukrajna elleni orosz támadás után. A tárgyalások részeként az amerikai olajcég vezetői a két ország kormányával is konzultáltak Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóján. 

Mi itt Európában pedig még mindig csak újabb szankciókról, leválásról és önsanyargatásról vitázunk. Sajnos ugyanaz a forgatókönyv kezd körvonalazódni, mint India esetében: Európa önként lemond a közvetlen orosz energiaforrásokról, majd közvetítőkön keresztül – sokkal drágábban – végül mégis visszavásárolja azt. Vagyis ha az Egyesült Államok a saját érdekei mentén képes pragmatikus alkut kötni Moszkvával, akkor Brüsszel újabb katasztrofális döntésének következtében Európa ismét beülhet a két szék közé a földre

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs. 

Borítókép: Ursula von der Leyen a Donald Trumppal tartott találkozón (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.