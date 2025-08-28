Orbán Balázs: Európából megint balekot csinált a brüsszeli vezetés

Miközben Brüsszel még mindig a szakadék felé kormányozza az európai versenyképességet azzal, hogy teljes leválást erőltet a legolcsóbb orosz energiaforrásokról, addig az amerikaiak már megkezdték a tárgyalásokat az oroszokkal – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett, a Wall Street Journal értesülései szerint az ExxonMobil és az orosz állami Rosznyefty hónapok óta titkos egyeztetéseket folytat az energetikai együttműködés újraindításáról.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Exxon Mobil titkos tárgyalásokat folytatott az orosz állami olajvállalattal, a Rosznyefttyel, hogy visszatérjen a Szahalin–1 projektbe, miután 2022-ben a cég kivonult Oroszországból az Ukrajna elleni orosz támadás után. A tárgyalások részeként az amerikai olajcég vezetői a két ország kormányával is konzultáltak Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóján.

Mi itt Európában pedig még mindig csak újabb szankciókról, leválásról és önsanyargatásról vitázunk. Sajnos ugyanaz a forgatókönyv kezd körvonalazódni, mint India esetében: Európa önként lemond a közvetlen orosz energiaforrásokról, majd közvetítőkön keresztül – sokkal drágábban – végül mégis visszavásárolja azt. Vagyis ha az Egyesült Államok a saját érdekei mentén képes pragmatikus alkut kötni Moszkvával, akkor Brüsszel újabb katasztrofális döntésének következtében Európa ismét beülhet a két szék közé a földre

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

