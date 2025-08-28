orosz-ukrán háborúLengyelországTuskTrump-PutyinZelenszkijTrump

Lengyelország mindenét feláldozta az amerikaiakért és Oroszország ellen, de mégsem része a tárgyalásoknak

Az ország, amely teljes nemzeti stratégiáját Ukrajna támogatására és Oroszország elleni háborúra tette fel, és a nemzeti vagyon jelentős részét is ezekre költötte, nincs ott a tárgyalásokon és nincs befolyása a rendezésre. Hoppon marad Tusk, Lengyelország miniszterelnöke és köre. Karol Nawrocki lengyel elnök szeptember 3-án találkozik Donald Trumppal.

Kozma Zoltán
2025. 08. 28. 17:01
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel kormányfő (Fotó: AFP)
A 2014-es eset megismétlődni látszik: bár Lengyelország erőteljesen támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, ezúttal sem kapott meghívást Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójára Washingtonban. Ehelyett a finn elnök volt jelen a tárgyalásokon. Erről ír véleménycikkében Tomasz Walczak lengyel újságíró.

Lengyelország nem kapott helyet az asztalnál (Fotó: AFP)
2014-ben is hasonló volt a helyzet, amikor Oroszország először támadta meg Ukrajnát – Lengyelország politikailag és diplomáciailag támogatta az ukrán forradalmat, de nem kapott helyet a tárgyalóasztalnál

 – írja a cikk. 

A szerző szerint a mai helyzetben is hasonló a kép: 

Bár 2022 óta kevés ország segítette Ukrajnát annyira, mint mi az orosz támadás ellen, minket mégis kihagytak a washingtoni tárgyalásokból.

Ennek hátterében a lengyel szerző szerint az állhat, hogy „Lengyelországot továbbra is csak másodlagos, regionális szereplőként kezelik a nemzetközi politikában”, szemben a „felnőtt” nagyhatalmakkal, amelyek kizárólag egymás között tárgyalnak.

A cikk idézi az egyik kulcsmondatot: 

Amikor a legbefolyásosabb európai államok bemennek a tárgyalóterembe, az ilyen éretlen országokat, mint mi, kiküldik a folyosóra.

A szerző szerint Donald Trump személyes szimpátiája és a vele való kémia is fontos lehet a meghívások kapcsán. Míg a finn elnök nemrég golfozott Trumppal, addig a lengyel miniszterelnök, Tusk nem tudott ilyen jó kapcsolatot kialakítani az amerikai elnökkel.

Lengyelország segített Ukrajnának, amennyire csak tudott, de mégsem hívják meg Washingtonba

 – összegzi a cikk a helyzetet.

Annak ellenére, hogy Lengyelország kulcsszerepet játszott Kijev támogatásában az orosz invázió visszaverésében, Varsó nem vett részt Washingtonban az európai és amerikai vezetők között tartott tárgyalásokon, amelyek célja az ukrajnai háború befejezése volt. Erről ír a BBC lengyel nyelvű kiadása is.

Találgatások láttak napvilágot Lengyelország távolmaradásának okairól

Karol Nawrocki lengyel elnök azonnal megpróbálta eloszlatni az ország képviseletének hiányával kapcsolatos aggodalmakat.

Szeretném megnyugtatni a közvéleményt, [és emlékeztetni], hogy a múlt héten két megbeszélésen vettem részt Donald Trump elnökkel, de európai vezetőkkel is, amelyeken világosan ismertettem Lengyelország, a lengyel állam álláspontját Vlagyimir Putyinnal és az Oroszországi Föderációval szembeni bizalomhiánnyal kapcsolatban

 – mondta Nawrocki az elnöki kabinet tagjainak kinevezését ünneplő ünnepségen.

Lengyelország elnöke ma az egyetlen vezető Európában, egy olyan ország vezetője, amely hamarosan, szeptember 3-án találkozik Donald Trump elnökkel. Ukrajna biztonsága és békéje lesz a találkozó egyik fő témája – tette hozzá Nawrocki.

A washingtoni találkozón az Egyesült Államok, Ukrajna, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország és Finnország vezetői, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte, a NATO főtitkára vett részt. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok segíteni fog Ukrajna biztonságának garantálásában, bár a megvitatott garanciákról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, és Trump kizárta az amerikai csapatok Ukrajnába küldését.

A washingtoni találkozóra Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai csúcstalálkozóját követően került sor, ahol Putyin nem volt hajlandó beleegyezni az ukrajnai tűzszünetbe.

Varsó egyébként több mint ötmilliárd euró értékű katonai, pénzügyi és humanitárius segélyt nyújtott Ukrajnának, és kulcsfontosságú csatornája a nyugati fegyverek Ukrajna-szállításának.

Lengyelországban körülbelül 1,5 millió ukrán menekült van regisztrálva, főként nők és gyermekek. Sokan felteszik a kérdést, hogy akkor miért nem vett részt Lengyelország az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna vezetői közötti washingtoni tárgyalásokon?

Lengyelország távolmaradása a washingtoni csúcstalálkozóról aggodalomra ad okot – mondta Malgorzata Kopka-Piatek, a Közügyek Intézetének vezető elemzője.

Ha mindkét fél okosan akarna játszani, akkor akár profitálhatnának abból is, hogy Karol Nawrocki lenne a lengyel hang a MAGA táborában, Donald Tusk pedig az európai színpadon, ahol nem ő az egyetlen politikus, aki nem osztja teljes mértékben a Trump-adminisztráció nézeteit

 – mondta Kopka-Piatek. Hozzátette:

Sajnos ez nem így működik – a kormány és az elnöki csapat túlságosan versenyez egymással, és ezeket a kapcsolatokat a saját előnyükre akarják majd használni, ami nem mindig lesz Lengyelország javára.

Kopka-Piatek szerint a lengyel politika világa továbbra is megosztott, ami negatívan befolyásolja a nemzetközi kapcsolatokat.

A szakértők évek óta figyelmeztetnek a polarizációra és annak társadalmi, valamint politikai hatásaira. Most azt látjuk, hogy ez a nemzetközi kapcsolatokban is akadályt jelent

 – mondta.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel kormányfő (Fotó: AFP)

