Lengyelország mindenét feláldozta az amerikaiakért és Oroszország ellen, de mégsem része a tárgyalásoknak

A 2014-es eset megismétlődni látszik: bár Lengyelország erőteljesen támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, ezúttal sem kapott meghívást Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójára Washingtonban. Ehelyett a finn elnök volt jelen a tárgyalásokon. Erről ír véleménycikkében Tomasz Walczak lengyel újságíró.

Lengyelország nem kapott helyet az asztalnál (Fotó: AFP)

2014-ben is hasonló volt a helyzet, amikor Oroszország először támadta meg Ukrajnát – Lengyelország politikailag és diplomáciailag támogatta az ukrán forradalmat, de nem kapott helyet a tárgyalóasztalnál

– írja a cikk.

A szerző szerint a mai helyzetben is hasonló a kép:

Bár 2022 óta kevés ország segítette Ukrajnát annyira, mint mi az orosz támadás ellen, minket mégis kihagytak a washingtoni tárgyalásokból.

Ennek hátterében a lengyel szerző szerint az állhat, hogy „Lengyelországot továbbra is csak másodlagos, regionális szereplőként kezelik a nemzetközi politikában”, szemben a „felnőtt” nagyhatalmakkal, amelyek kizárólag egymás között tárgyalnak.

A cikk idézi az egyik kulcsmondatot:

Amikor a legbefolyásosabb európai államok bemennek a tárgyalóterembe, az ilyen éretlen országokat, mint mi, kiküldik a folyosóra.

A szerző szerint Donald Trump személyes szimpátiája és a vele való kémia is fontos lehet a meghívások kapcsán. Míg a finn elnök nemrég golfozott Trumppal, addig a lengyel miniszterelnök, Tusk nem tudott ilyen jó kapcsolatot kialakítani az amerikai elnökkel.

Lengyelország segített Ukrajnának, amennyire csak tudott, de mégsem hívják meg Washingtonba

– összegzi a cikk a helyzetet.

Annak ellenére, hogy Lengyelország kulcsszerepet játszott Kijev támogatásában az orosz invázió visszaverésében, Varsó nem vett részt Washingtonban az európai és amerikai vezetők között tartott tárgyalásokon, amelyek célja az ukrajnai háború befejezése volt. Erről ír a BBC lengyel nyelvű kiadása is.

Találgatások láttak napvilágot Lengyelország távolmaradásának okairól

Karol Nawrocki lengyel elnök azonnal megpróbálta eloszlatni az ország képviseletének hiányával kapcsolatos aggodalmakat.

Szeretném megnyugtatni a közvéleményt, [és emlékeztetni], hogy a múlt héten két megbeszélésen vettem részt Donald Trump elnökkel, de európai vezetőkkel is, amelyeken világosan ismertettem Lengyelország, a lengyel állam álláspontját Vlagyimir Putyinnal és az Oroszországi Föderációval szembeni bizalomhiánnyal kapcsolatban

– mondta Nawrocki az elnöki kabinet tagjainak kinevezését ünneplő ünnepségen.