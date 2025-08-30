UkrajnaSzalay-Bobrovnicky KristófháborúEurópai UnióMagyarországminiszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Példátlan az unió történetében, hogy az ukrán nagykövet jelenlétében kérdezik fel egy tagállam miniszterét + videó

Példátlan gyakorlat az unió történetében, hogy az ukrán nagykövet jelenlétében kérdezik fel egy tagállam miniszterét Ukrajna támogatásának kérdésében – közölte a honvédelmi miniszter koppenhágai útjáról visszatérve a Facebook-oldalán megjelent videójában szombaton.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 17:37
Szalay-Bobrovnicky Kristóf
„Kemény szóváltásba keveredtem Kaja Kallasszal, akinek az lenne a dolga, hogy a véleményeket konszolidálja és közös álláspontot alakítson ki az Európai Unión belül. E helyett Magyarországnak a háború kitörése óta ismert békepárti álláspontját kipécézve, pellengérre állítva, nekem támadt, hogy változtassuk meg az álláspontunkat Ukrajna pénzügyi támogatását illetően" – számolt be videójában Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédelmi miniszter

Elfogadhatatlan ez a viselkedés, és az európai normáktól teljesen szokatlan, de ez alkalmat adott nekem, hogy ismét elmondjam a magyar álláspontot, és ismét rávilágítsak arra, hogy ennek a háborúnak a vége nem a harctéren lesz, nem katonai megoldás fogja azt elhozni, hanem teret kell adni Trump elnök diplomáciai kísérleteinek, teret kell adni a béke tárgyalásos úton való elérésének, és ezen az egyetlen módon lehet végre ezt a rettenetes háborút lezárni

 – mondta a miniszter. Kijelentette: „Magyarország ebben konstruktívan a béke pártján áll. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát.”

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

