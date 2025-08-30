Friedrich Merz német kancellár kijelentései, miszerint Oroszország a közösségi médián keresztül beavatkozik Németország belügyeibe, éles válaszreakciót váltottak ki Moszkvából.
Szerintem ezt a pszichiátereknek is meg kellene vizsgálniuk: Németország három éve fegyverekkel, köztük nehéz katonai felszereléssel is ellátja a kijevi neonáci rezsimet, most pedig hirtelen a közösségi média miatt aggódnak
– idézte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivőt a TASZSZ hírügynökség. Merz korábban azt állította, hogy Németország gyakorlatilag konfliktusban áll Oroszországgal, mivel Moszkva destabilizálóműveleteket folytat az országban és beavatkozik online felületeken. Zaharova szerint ezek az állítások alaptalanok és ellentmondanak a valóságnak.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről nincs szükség ilyen jellegű közvetlen beavatkozásra, miközben Berlin nem hajlandó elismerni saját szerepét Ukrajna fegyveres támogatásában.
Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)