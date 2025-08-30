NémetországOroszországMarija ZaharovaFriedrich Merzpszichiátervizsgálat

Merz szerint Oroszország beavatkozik Németország belügyeibe – Moszkva pszichiátriai vizsgálatot javasol neki

Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy Oroszország destabilizálja Németországot és online beavatkozásokat hajt végre. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen reagált, és azt mondta: „Ez olyasvalami, amit a pszichiátereknek is meg kellene vizsgálniuk.”

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 17:42
Marija Zaharova Fotó: SELCUK ACAR Forrás: ANADOLU
Friedrich Merz német kancellár kijelentései, miszerint Oroszország a közösségi médián keresztül beavatkozik Németország belügyeibe, éles válaszreakciót váltottak ki Moszkvából. 

Moszkva
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Fotó: SEFA KARACAN/ANADOLU

 

Szerintem ezt a pszichiátereknek is meg kellene vizsgálniuk: Németország három éve fegyverekkel, köztük nehéz katonai felszereléssel is ellátja a kijevi neonáci rezsimet, most pedig hirtelen a közösségi média miatt aggódnak

– idézte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivőt a TASZSZ hírügynökség. Merz korábban azt állította, hogy Németország gyakorlatilag konfliktusban áll Oroszországgal, mivel Moszkva destabilizálóműveleteket folytat az országban és beavatkozik online felületeken. Zaharova szerint ezek az állítások alaptalanok és ellentmondanak a valóságnak.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről nincs szükség ilyen jellegű közvetlen beavatkozásra, miközben Berlin nem hajlandó elismerni saját szerepét Ukrajna fegyveres támogatásában. 

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

