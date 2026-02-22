Itt a friss szám: már több százezren kitöltötték a nemzeti petíciót

Már több mint 350 ezren küldték vissza a nemzeti petíciót – hívta fel a figyelmet a Fidesz a közösségi oldalán. A párt arra buzdít, hogy töltsék ki minél többen, hogy megüzenhessük Brüsszelnek: nem fizetünk.

Fotó: Ladóczki Balázs

A nemzeti petíció azért is kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek uniós felvételét már 2027-re tervezi Brüsszel.

Ahogyan arra a Magyar Nemzet korábban felhívta a figyelmet, a magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni.

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A kérdőíveken az alábbi három, hazánk jövőjét meghatározó veszélyre mondhatunk nemet:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A nemzeti petíciót március 23-ig lehet kitölteni.