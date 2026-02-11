idezojelek
Poszt-trauma

Bódis Kriszta egyetlen mondattal beárazta a Tisza Párt programját – Magyar Péter őrjöngeni fog

Magyar Péter valami ócska gyárból rendelhette a szakpolitikusait. Ha úgy tetszik, Bódis Kriszta a tiszás Kaja Kallas vagy a tiszás Annalena Baerbock.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
Magyar PéterTisza PártBódis Kriszta 2026. 02. 11. 4:49
0

Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza Párt programja egy minden bizonnyal mesterséges intelligenciával készített hatalmas nagy kamu, most az is nyilvánvalóvá vált, hogy Magyar Péter valami ócska gyárból rendelhette a szakpolitikusait. A párt legfőbb káderének okoztak már izzasztó pillanatokat a legközelebbi emberei, de Bódis Kriszta mindenkin túltesz.

Ha úgy tetszik, Bódis Kriszta a tiszás Kaja Kallas vagy a tiszás Annalena Baerbock, hiszen akárhányszor kinyitja a száját, rögtön lebuktatja az egész bandáját a tudatlanságával.

Bódis Kriszta lerántotta a leplet a Tisza Pártról

Csipke Józsika megalkotója, a pénzek varázslatos eltüntetője a Tisza Párt programjának bemutatójakor XXXL-es mellénnyel jelentette be, hogy ötvenezer forintos támogatást biztosítanak a családoknak minden gyermek megszületésekor. Nekik még nem szóltak, hogy ez egy létező dolog, ráadásul

az anyasági támogatás több mint hatvanezer forint volt már tavaly is.

Ezek még arra sem képesek, hogy legalább úgy mondjanak nagyot egy kamu programban, hogy rálicitáljanak a mostani támogatásra. Képzeljük el, mi lenne, ha Bódis Kriszta miniszterként kimenne Brüsszelbe kialkudni a magyar érdekeket és a szuverenitást:

Természetesen, Frau Ursula, kértek tőlünk 100 millió eurót. De mi adunk inkább 150-et, jó? Maradjon már valami nekünk is…

– hangozna a megbeszélés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

