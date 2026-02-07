Senki nem tudja, hova lett az az egymilliárd forint, amit Bódis Kriszta alapítványa kapott

Az Ellenpont tárta fel, hogy legalább 775 millió forint, de lehet, hogy 1,15 milliárd forint külföldi támogatás tűnt el Bódis Kriszta Van Helyed Alapítványánál az elmúlt években – legalábbis az alapítvány beszámolóiban semmi nyoma. Magyar Péter bizalmi embere és főtanácsadója egy – többek között migrációt és LMBTQ-projekteket is lelkesen támogató – dán alapítványtól kapott összesen 22 millió dán koronás támogatást (mai árfolyamon mintegy 1,15 milliárd forint), amelyet sem a tárgyévi, sem az azt követő beszámolójában nem tüntetett fel a Van Helyed Alapítvány. Így azt sem tudni, hogy ezeket a pénzeket pontosan mire használták fel. A támogatásokat egy iskola és egy kollégium felállítására kapta a civil szervezet, ezeknek azonban azóta sincs nyoma. A roma fiatalok felzárkóztatását támogató pénzek eltüntetése után egészen visszás, hogy a Tisza Párt a cigányság védelmezőjeként próbál fellépni. Mindeközben a Roma Tagozat Civil Szervezet amúgy Tisza-szimpatizáns vezetője összesen kétmilliárd forintot kér számon Bódis Krisztán.

Bódis Kriszta (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az ügyben a lap megkereste a támogatást biztosító Villum Foundationt is, mivel az alapítvány szigorú státusriportokat vár el a kedvezményezettektől, a projektek megvalósulásáról pedig záródokumentáció benyújtását követeli meg. Az Ellenpont azt szerette volna megtudni, hogy Bódis Krisza alapítványa teljesítette-e a szigorú elszámolási követelményeket, és mivel próbálta meg igazolni a projekt véghezvitelét. A cikk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz a Villum Foundationtől.

A lap szintén megkereste magát Bódis Krisztát, hogy tisztázza, miért nem tüntette fel a Van Helyed Alapítvány beszámolóiban az 1,15 milliárd forintnyi támogatást, azonban a levélre nem válaszolt. Csupán közösségi oldalán tett közzé egy ködös bejegyzést, amelyben arra panaszkodik, hogy „új erővel folytatódik a Fidesz rágalomhadjárata” ellene, de a felhozott állításokat nem cáfolta, sőt meg sem említette.

Semmi nem valósult meg az egymilliárdos projektből

A Villum Foundation és Bódis Kriszta mellett az Ellenpont megkeresett egy, az alapítvány belső ügyeire széles körű rálátással rendelkező személyt is, aki korábban együtt dolgozott személyesen Bódissal. A neve elhallgatását kérő forrás szerint a Van Helyed Alapítvány modellje, a Van Helyed Stúdió (VHS rendszer, amelyet a Villum testvérszervezete, a Velux Alapítvány többször is támogatott – a szerk.) alapvetően egy jószándékú kezdeményezés volt, de csak mérsékelt sikereket ért el: egy-két sikersztorin kívül nem hozott áttörést.