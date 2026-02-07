Rendkívüli

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

bódis krisztavan helyed alapítványpénz

Senki nem tudja, hova lett az az egymilliárd forint, amit Bódis Kriszta alapítványa kapott

Soha nem is akarhatott iskolát építeni Bódis Kriszta Van Helyed Alapítványa, annak ellenére, hogy több mint egymilliárd forintot kapott erre egy dán támogatótól. Ezt az alapítvány belső köreiből tudta meg az Ellenpont. A pénz sorsáról senki nem tud, az alapítvány beszámolóiban semmit nem írnak róla, pedig a dán támogató tájékoztatóiban szerepel. A lap informátora szerint Bódis még a pályázat tényét is eltitkolta az alapítvány munkatársai elől, így senki nem tudja, mire költötte a pénzt.

Az Ellenpont tárta fel, hogy legalább 775 millió forint, de lehet, hogy 1,15 milliárd forint külföldi támogatás tűnt el Bódis Kriszta Van Helyed Alapítványánál az elmúlt években – legalábbis az alapítvány beszámolóiban semmi nyoma. Magyar Péter bizalmi embere és főtanácsadója egy – többek között migrációt és LMBTQ-projekteket is lelkesen támogató – dán alapítványtól kapott összesen 22 millió dán koronás támogatást (mai árfolyamon mintegy 1,15 milliárd forint), amelyet sem a tárgyévi, sem az azt követő beszámolójában nem tüntetett fel a Van Helyed Alapítvány. Így azt sem tudni, hogy ezeket a pénzeket pontosan mire használták fel. A támogatásokat egy iskola és egy kollégium felállítására kapta a civil szervezet, ezeknek azonban azóta sincs nyoma. A roma fiatalok felzárkóztatását támogató pénzek eltüntetése után egészen visszás, hogy a Tisza Párt a cigányság védelmezőjeként próbál fellépni. Mindeközben a Roma Tagozat Civil Szervezet amúgy Tisza-szimpatizáns vezetője összesen kétmilliárd forintot kér számon Bódis Krisztán.

Budapest, 2025. március 15. Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes beszédet mond a Tisza Párt 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából a budapesti Andrássy úton tartott ünnepségén 2025. március 15-én. MTI/Illyés Tibor
Bódis Kriszta (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az ügyben a lap megkereste a támogatást biztosító Villum Foundationt is, mivel az alapítvány szigorú státusriportokat vár el a kedvezményezettektől, a projektek megvalósulásáról pedig záródokumentáció benyújtását követeli meg. Az Ellenpont azt szerette volna megtudni, hogy Bódis Krisza alapítványa teljesítette-e a szigorú elszámolási követelményeket, és mivel próbálta meg igazolni a projekt véghezvitelét. A cikk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz a Villum Foundationtől.

A lap szintén megkereste magát Bódis Krisztát, hogy tisztázza, miért nem tüntette fel a Van Helyed Alapítvány beszámolóiban az 1,15 milliárd forintnyi támogatást, azonban a levélre nem válaszolt. Csupán közösségi oldalán tett közzé egy ködös bejegyzést, amelyben arra panaszkodik, hogy „új erővel folytatódik a Fidesz rágalomhadjárata” ellene, de a felhozott állításokat nem cáfolta, sőt meg sem említette.

Semmi nem valósult meg az egymilliárdos projektből

A Villum Foundation és Bódis Kriszta mellett az Ellenpont megkeresett egy, az alapítvány belső ügyeire széles körű rálátással rendelkező személyt is, aki korábban együtt dolgozott személyesen Bódissal. A neve elhallgatását kérő forrás szerint a Van Helyed Alapítvány modellje, a Van Helyed Stúdió (VHS rendszer, amelyet a Villum testvérszervezete, a Velux Alapítvány többször is támogatott – a szerk.) alapvetően egy jószándékú kezdeményezés volt, de csak mérsékelt sikereket ért el: egy-két sikersztorin kívül nem hozott áttörést.

Ennek ellenére a Van Helyed fő fókuszában továbbra is a VHS projekt állt. Olyannyira, hogy a lap forrása szerint az alapítványon belül fel sem merült olyasmi, hogy nyolcosztályos általános iskola vagy kollégium építésébe kezdjenek. Holott a Villumtól elnyert források elvileg ezt a célt szolgálták volna.

Forrás: Ellenpont

A forrás arról is beszámolt, hogy az alapítvány ismeretei szerint a 2010-es években kizárólag a Velux Foundationnel állt tárgyalásban, amely támogatások szerepelnek is a beszámolókban, a Villum Foundation támogatásáról senkinek sem volt tudomása – értelemszerűen Bódis Krisztán kívül.

Az Ellenpontnak nyilatkozó bennfentes szerint ennek megfelelően az iskolaépítési projekt el sem kezdődött, ilyen intézménnyel a mai napig nem rendelkezik az alapítvány.

 A forrás azt is megjegyezte, hogy kollégiumot ugyan működtetett a Van Helyed Alapítvány, de azt nem pályázati pénzből, hanem állami felajánlásból tette. Mivel a Mogyoródi úton található épület most új, tehetséggondozói funkciót kap, Bódisék alapítványa azt az épületet is elhagyja.

A Villum Foundationtől kapott pénzt tehát biztosan nem a roma gyerekek támogatására költötte a Van Helyed Alapítvány, mivel sem iskolával, sem kollégiummal nem rendelkezik a szervezet. 

A megpályázott projektről pedig az alapítvány belső köreiben sem tudtak. Vagyis nagyon úgy néz ki, hogy Bódis a kollégái, és az alapítvány vezetésének háta mögött, egymaga kötött megállapodást 1,15 milliárd forint értékben a Villum Fondationnel, amellyel aztán sem az alapítvány, sem az állam felé nem számolt el. Adódik a kérdés, hogy vajon hol van ez a pénz? Milyen célra költötték?

Felbukkantak a hazai baloldal szervező emberei

2023 januárjában Bódis zavaros bejegyzésben kért adományokat az alapítvány további működésére mondván, másfél millió forint áll rendelkezésre a tevékenység ellátásához szükséges 120 millió forintból.

Forrás: Ellenpont

A posztból azonban kimaradt, hogy a Velux Foundation ebben az évben is 66 millió forinttal támogatta a Van Helyed működését. A következő évre pedig már egy további 87 millió forintos támogatás is be volt ütemezve.

Forrás: Ellenpont

Állami támogatásból további 17,5 millió forintot kapott a Bódis-féle szervezet. Vagyis a szükséges pénz kétharmada már helyből megvolt – állapítja meg az Ellenpont. Nem beszélve arról, hogy a Villum Foundation által utalt 1,15 milliárd forint a veluxos és állami támogatások nélkül is csaknem tíz évre fedezte volna a Bódis által leírt működési költséget.

Forrás: Ellenpont

Felbukkannak a Tisza-projekt emberei

Ebben a jól megtámogatott időszakban új arcok tűntek fel az alapítvány életében: 2023 májusában Bódis Kriszta Borbély Alexandrával és Nagy Ervinnel fotózkodott az alapítvány ózdi létesítményében – mutat rá a lap.

Az ő felbukkanásuk utólag azért rendkívül érdekes, mert mind Bódis Kriszta, mind Nagy Ervin a Tisza Párt központi figurái lettek alig egy évvel később, mára pedig országgyűlési képviselőjelöltként szolgálják Magyar Pétert.

Nagy Ervin is felbukkant Ózdon a Legyél a Változás Egyesület gründolásának idején (Forrás: Ellenpont)

Nagy Ervin és felesége, Borbély Alexandra vélhetően komoly szerepet játszhattak Bódis Tisza Pártba való bevonásában – írja az Ellenpont. De nem csak ez az érdekes kötődés a belvárosi művészvilághoz. A lap emlékeztet, Borbély évek óta jól dokumentált kapcsolatban áll a Péterfy családdal, Péterfy Sarolttal, Borival és Gergellyel. Az ő unokatestvérük, Jékely Berta pedig a Tisza Pártnak megágyazó Legyél a Változás Egyesületet megalapító Tarr Zoltán felesége. További érdekesség, hogy az egyesületet Nagy Ervin korábbi párjának, Duda Évának, a NoÁr néven futó Molnár Áron volt felesége üzlettársának lakásába jegyezték be.

Borbély és Nagy tehát minden bizonnyal ott volt a Legyél a Változás alapításának időszakában, és minthogy az egyesületet már 2023 júliusában bejegyezték, nem elrugaszkodott gondolat, hogy májusban már zajlott a potenciális támogatók beszervezése – hívja fel a figyelmet az Ellenpont. Hogy hogyan épült fel a Tisza-projekt, arról részletes tényfeltáró videót készített a Tényellenőr.

Bódis Kriszta tehát már a Legyél a Változás Egyesület alapításának környékén kapcsolatba kerülhetett a szervezettel. Éppen abban az időszakban, amikor a vaskos támogatások ellenére csődközeli helyzetről kezdett panaszkodni – hangsúlyozza a lap.

A Villum Alapítványtól érkezett pénzeket nem biztos, hogy az alapítvány működésével összefüggésben használták fel, hiszen ebben az esetben mintegy tíz évre elegendő tőkéből gazdálkodhatott volna a Van Helyed. Ehelyett csődről panaszkodott, és a baloldal mellett kötött ki Bódis Kriszta.

Borítókép: Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, a Van Helyed Alapítvány vezetője beszédet mond a Tisza Párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


