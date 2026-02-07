Nem véletlenül építi a Tisza Párt már most a választási csalás narratíváját + videó

„A háromdimenziós választási csalásról szóló mítoszépítés egy előregyártott magyarázat a vereségre, egy mozgósítási narratíva a zűrzavarkeltéshez, és a nemzetközi, brüsszeli uniós nyomás fokozásának eszköze” – fogalmazott Facebook-videójában Szánthó Miklós.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint ugyanakkor mindez nem pusztán kommunikációs eszköz, hanem egy új szintet jelenthet a politikai küzdelemben. Úgy látja, a választási csalásról szóló narratíva célja nemcsak a belpolitikai mozgósítás, hanem
annak előkészítése is, hogy a választási eredményeket formálisan jogi érvekkel támadják meg.
Az elemzés szerint a módszer lényege az, hogy joginak álcázott érveléssel megteremtsék azt a történetet, amely szerint a választásokat elcsalták, így az abból fakadó eredmény illegitim.
A narratíva következménye
Ebből következően – még egy Fidesz-győzelem esetén is – megkérdőjelezhetővé válhatna a választások tisztasága, és az a keret alakulhatna ki, hogy Magyarországon súlyos jogi aggályok merültek fel.
Szánthó Miklós szerint ennek a narratívának nemzetközi következményei is lennének.
A felvetett forgatókönyv alapján az illegitimnek bélyegzett kormányfőt akár ki is zárhatnák bizonyos uniós egyeztetésekről, ami szerinte gyorsan zöld lámpát adhatna minden, Ukrajnával és a háború további finanszírozásával kapcsolatos brüsszeli projektnek.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
