Nem véletlenül építi a Tisza Párt már most a választási csalás narratíváját + videó

„A választási csalásról szóló narratíva nemcsak belpolitikai mozgósításra szolgál, hanem egy előre felépített támadási eszköz” – figyelmeztetett Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint mindez annak előkészítése is, hogy a választási eredményeket formálisan jogi érvekkel támadják meg.

2026. 02. 07. 8:36
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Fotó: Hatlaczki Balázs
„A háromdimenziós választási csalásról szóló mítoszépítés egy előregyártott magyarázat a vereségre, egy mozgósítási narratíva a zűrzavarkeltéshez, és a nemzetközi, brüsszeli uniós nyomás fokozásának eszköze” – fogalmazott Facebook-videójában Szánthó Miklós.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint ugyanakkor mindez nem pusztán kommunikációs eszköz, hanem egy új szintet jelenthet a politikai küzdelemben. Úgy látja, a választási csalásról szóló narratíva célja nemcsak a belpolitikai mozgósítás, hanem

annak előkészítése is, hogy a választási eredményeket formálisan jogi érvekkel támadják meg.

Az elemzés szerint a módszer lényege az, hogy joginak álcázott érveléssel megteremtsék azt a történetet, amely szerint a választásokat elcsalták, így az abból fakadó eredmény illegitim. 

 

A narratíva következménye

Ebből következően – még egy Fidesz-győzelem esetén is – megkérdőjelezhetővé válhatna a választások tisztasága, és az a keret alakulhatna ki, hogy Magyarországon súlyos jogi aggályok merültek fel.

Szánthó Miklós szerint ennek a narratívának nemzetközi következményei is lennének. 

A felvetett forgatókönyv alapján az illegitimnek bélyegzett kormányfőt akár ki is zárhatnák bizonyos uniós egyeztetésekről, ami szerinte gyorsan zöld lámpát adhatna minden, Ukrajnával és a háború további finanszírozásával kapcsolatos brüsszeli projektnek.

