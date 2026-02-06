Bódis Kriszta igazi ejtőernyős jelölt, akinek se helyismerete, se kapcsolata nincs a kerületekben élőkkel

– Józsefvárosban, Ferencvárosban és a Belvárosban senki sem ismeri Bódis Krisztát. Annyit látni, hogy az elmúlt hónapokban a neve a Tisza Párt rendezvényein sokszor előkerült, illetve próbálják egyre ismertebbé tenni. Azt tudjuk, hogy érdemi helyismerete nincs, és nem ismeri, hogy kik azok az emberek, akiknek a képviseletére pályázik – mondta lapunknak Ferencz Orsolya miniszteri biztos, a kormánypártok fővárosi 2. számú egyéni választókerületének jelöltje.

A politikus emlékeztetett: Bódis Kriszta ehhez képest Ózdon elég komoly ismertségre tett szert, de ott is csak negatív értelemben, a kudarcos tevékenységének köszönhetően.

– Bódis Kriszta alapítványa nagyon komoly támogatásokat kapott különféle, részben külföldi forrásokból azért, hogy a felzárkóztatást, iskoláztatást, az életkörülmények javítását célzó programokat indítson, de az ott élők elmondása szerint nemhogy nem történt semmi, de a sajtóban megjelent és azóta sem cáfolt hírek szerint

Bódis Kriszta a mai napig nem tud elszámolni a szóban forgó támogatásokkal

– emelte ki Ferencz Orsolya. Hozzátette: mindeközben sem Bódis Kriszta, sem a Tisza Párt számos jelöltje nem tekinthetők önálló jelöltnek, ugyanis mindenfajta helyismeret nélkül ejtőernyőzték őket az egyéni körzetekbe, ahol mindössze a szavazatok maximalizálása és a képviselői mandátum megszerzése a céljuk, nem a helyben élők képviselete.

– Egyik jelöltet sem látjuk túlságosan önállóan kommunikálni. Néhány hangzatos és általános mondatot írnak, mondanak magukról a bemutatkozó anyagaikban, de azt láttuk, hogy sokszor még ezeket is módosítják az utolsó pillanatban. Volt, hogy

valaki azt mondta magáról, hogy pesti kötődésű, aztán mégis Budán indították, vagy fordítva

– idézte fel a politikus. Megjegyezte: nem szabad elfelejteni, hogy Bódis Kriszta önálló munkásságának, szellemi termékének a része a Meseország mindenkié és a Csipke Józsika megírása, illetve promotálása.

Emellett pedig szintén Bódis Kriszta volt az, aki kifejtette, hogy a rezsicsökkentés igazságtalan, mert igenis van olyan helyzet, amikor jó dolog többet fizetni valamiért, mint kevesebbet.

– Jól bemutatja Bódis Kriszta helyismeretét, hogy nemrég kiment a Teleki téri piacra, ahol megérdeklődte az ott lévő árusoktól, hogy mik a problémáik, és még azt sem tudta, hogy azok a gondok, amiket az árusok felvetettek, mint a bérleti díjak drasztikus emelése, az az ő támogatójának és elvbarátjának, Pikó Andrásnak és az általa vezetett önkormányzatnak a felelősségi körébe tartozik. Egyébként hogy ez meddig lesz így, nehéz megmondani, hiszen Pikó András mindig azt támogatja, akitől éppen remél valamit. Sok szövetségese volt, aztán dobta őket – emlékeztetett Ferencz Orsolya. Arra a kérdésre, miszerint a Tisza Párt a helyi roma közösséget akarja-e megszólítani Bódis Kriszta indításával, a kormánypártok képviselőjelöltje elmondta:

a Józsefvárosban és Ferencvárosban élő roma közösség pontosan tisztában van vele, hogy mi mindent tett értük a magyar kormány az elmúlt években,

és szempillantás alatt rájönnek, ha valaki át akarja őket verni vagy hamis szóval a szavazataikra akar apellálni.