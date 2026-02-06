Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

tisza pártbódis krisztaferencz orsolyajelölt

Bódis Kriszta igazi ejtőernyős jelölt, akinek se helyismerete, se kapcsolata nincs a kerületekben élőkkel

Teljesen jogosan teszik fel a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi választók a kérdést, hogy Bódis Kriszta mit keres itt, amikor sem helyismerete, sem valódi kapcsolata nincs az itt élőkkel – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Ferencz Orsolya miniszteri biztos, a Fidesz–KDNP jelöltje a fővárosi 2-es számú egyéni választókerületben. Szerinte a Tisza Párt jelöltje nem önálló politikai szereplő, hanem egy központból irányított ejtőernyős, akinek eddigi tevékenysége, különösen az ózdi programjai súlyos kérdéseket vetnek fel.

Gábor Márton
2026. 02. 06. 5:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Józsefvárosban, Ferencvárosban és a Belvárosban senki sem ismeri Bódis Krisztát. Annyit látni, hogy az elmúlt hónapokban a neve a Tisza Párt rendezvényein sokszor előkerült, illetve próbálják egyre ismertebbé tenni. Azt tudjuk, hogy érdemi helyismerete nincs, és nem ismeri, hogy kik azok az emberek, akiknek a képviseletére pályázik – mondta lapunknak Ferencz Orsolya miniszteri biztos, a kormánypártok fővárosi 2. számú egyéni választókerületének jelöltje.

Borítókép: Ferencz Orsolya (Fotó: Hírnyolc/Baranyai Attila)

A politikus emlékeztetett: Bódis Kriszta ehhez képest Ózdon elég komoly ismertségre tett szert, de ott is csak negatív értelemben, a kudarcos tevékenységének köszönhetően.

– Bódis Kriszta alapítványa nagyon komoly támogatásokat kapott különféle, részben külföldi forrásokból azért, hogy a felzárkóztatást, iskoláztatást, az életkörülmények javítását célzó programokat indítson, de az ott élők elmondása szerint nemhogy nem történt semmi, de a sajtóban megjelent és azóta sem cáfolt hírek szerint

Bódis Kriszta a mai napig nem tud elszámolni a szóban forgó támogatásokkal

– emelte ki Ferencz Orsolya. Hozzátette: mindeközben sem Bódis Kriszta, sem a Tisza Párt számos jelöltje nem tekinthetők önálló jelöltnek, ugyanis mindenfajta helyismeret nélkül ejtőernyőzték őket az egyéni körzetekbe, ahol mindössze a szavazatok maximalizálása és a képviselői mandátum megszerzése a céljuk, nem a helyben élők képviselete.

– Egyik jelöltet sem látjuk túlságosan önállóan kommunikálni. Néhány hangzatos és általános mondatot írnak, mondanak magukról a bemutatkozó anyagaikban, de azt láttuk, hogy sokszor még ezeket is módosítják az utolsó pillanatban. Volt, hogy

valaki azt mondta magáról, hogy pesti kötődésű, aztán mégis Budán indították, vagy fordítva

– idézte fel a politikus. Megjegyezte: nem szabad elfelejteni, hogy Bódis Kriszta önálló munkásságának, szellemi termékének a része a Meseország mindenkié és a Csipke Józsika megírása, illetve promotálása. 

Emellett pedig szintén Bódis Kriszta volt az, aki kifejtette, hogy a rezsicsökkentés igazságtalan, mert igenis van olyan helyzet, amikor jó dolog többet fizetni valamiért, mint kevesebbet.

– Jól bemutatja Bódis Kriszta helyismeretét, hogy nemrég kiment a Teleki téri piacra, ahol megérdeklődte az ott lévő árusoktól, hogy mik a problémáik, és még azt sem tudta, hogy azok a gondok, amiket az árusok felvetettek, mint a bérleti díjak drasztikus emelése, az az ő támogatójának és elvbarátjának, Pikó Andrásnak és az általa vezetett önkormányzatnak a felelősségi körébe tartozik. Egyébként hogy ez meddig lesz így, nehéz megmondani, hiszen Pikó András mindig azt támogatja, akitől éppen remél valamit. Sok szövetségese volt, aztán dobta őket – emlékeztetett Ferencz Orsolya. Arra a kérdésre, miszerint a Tisza Párt a helyi roma közösséget akarja-e megszólítani Bódis Kriszta indításával, a kormánypártok képviselőjelöltje elmondta:

 a Józsefvárosban és Ferencvárosban élő roma közösség pontosan tisztában van vele, hogy mi mindent tett értük a magyar kormány az elmúlt években,

és szempillantás alatt rájönnek, ha valaki át akarja őket verni vagy hamis szóval a szavazataikra akar apellálni.

– Egy fantasztikus, sokszínű, egyébként a magyar kultúrát rendkívül sok tekintetben gazdagító csoportról beszélünk. Nem véletlenül hozta létre a Kocsis Máté, illetve Sára Botond vezette korábbi önkormányzati vezetés, amelynek jómagam is a képviselője voltam, 2013-ban a Muzsikus cigányok parkját, ahol Kossuth-díjas és nemzetközi hírnévre szert tett fantasztikus zenészeinkre emlékezünk – emelte ki a politikus. Ferencz Orsolya egyúttal felháborodásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a napokban a Kétfarkú Kutya Párt aktivistái meggyalázták ezt a közparkot.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu