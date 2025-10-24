Fico: Trump megértette, hogy nem hagyhatja, hogy mások beleszóljanak a megegyezésbe

A Trump–Putyin csúcstalálkozóról, az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségéről és a REPowerEU-ról is beszélt egy a közösségi médiában közzétett videón Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Fico szerint Trump és Putyin felismerte, hogy nem hagyhatják, hogy mások beleszóljanak a békével kapcsolatos tárgyalásokba (Fotó: AFP)

Amikor önöket hallgatom, úgy tűnik számomra, hogy a szlovák ellenzék elsődleges célja nem a béke, hanem [Vlagyimir] Putyin [orosz elnök] letartóztatása

– fogalmazott Fico.

Komolyan azt hiszik, hogy Trumpnak nincs jobb dolga, mint Budapestre menni csak azért, hogy segítséget nyújtson Orbánnak a jövő áprilisi választáshoz? Ne legyenek nevetségesek!

– fakadt ki a szlovák kormányfő arra az érvelésre reagálva, hogy Trump csak azért találta ki a budapesti békecsúcs ötletét, hogy a magyar miniszterelnöknek segítsen.

Putin accepted Trump's offer but the Europeans opposed it, according to Prime Minister Fico

- Now we are back on the escalation ladder with unpredictable consequences pic.twitter.com/ezQOvtWxMy — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) October 24, 2025

Fico elmondta, hogy az amerikaiak felkínáltak Mostzkvának egy olyan megállapodás-tervezetet, amely Oroszországnak adta volna Donyeck és Luhanszk megyék egészét, Zaporizzsja és Herszon tekintetében pedig a frontvonal lett volna a határ. Alaszkában Putyin erre gyakrolatilag rábólintott, Trump pedig időt kért.

És elment meggyőzni Zelenszkijt és az Európai Uniót, akik nemet mondtak

– emelte ki a szlovák miniszterelnök, hozzátéve, hogy Trump és Putyin megértette, hogy ha hagyják, hogy más felek beleszóljanak, mindig porszem kerül a gépezetbe.

Ma egy dolog el kell ismernünk. Annyit elmélkedhetnek, annyi béke szemináriumot tarthatnak, amennyit akarnak. A jelenlegi Ukrajna területének egy részéről való lemondás nélkül nem lehetséges a béke. Vagy van más ötletük? Egyszerűen ez ma a helyzet, ez a realitás. És az ukrán elnök, az amerikai elnök és sokan mások már megértették ezt a realitást

– hívta fel a figyelmet Robert Fico.

Ez az oka a csúcstalálkozónak – mert Trump amerikai elnök megértette, hogy nem hagyhatja, hogy bárki is beleszóljon azokba a dolgokba, amelyek felett befolyása van. Bár neki jelentősen nagyobb nukleáris potenciálja van, mint a briteknek és a franciáknak, de sokkal több józan esze is

– tette hozzá.

Ha békét akarunk Ukrajnában, a vezetőknek beszélniük kell. Együtt. És az Európai Uniónak nem lehet az a célja, hogy letartóztassa Putyint. Az Európai Uniónak az kellene, hogy legyen a célja, hogy mindenkit az asztalhoz ültessen

– utalt a háborúpárti vezetők viselkedésére.