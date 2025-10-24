Robert Ficovlagyimir putyinorosz-ukrán háborúTrump

Fico: Trump megértette, hogy nem hagyhatja, hogy mások beleszóljanak a megegyezésbe

Ha az Európai Unió Putyin letartóztatásáról beszél, azzal nem lehet véget vetni az orosz–ukrán háborúnak. Területi engedmények nélkül pedig nem lesz béke Ukrajnában – hívta fel a figyelmet Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Munkatársunktól
2025. 10. 24. 23:05
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Trump–Putyin csúcstalálkozóról, az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségéről és a REPowerEU-ról is beszélt egy a közösségi médiában közzétett videón Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Fico szerint Trump és Putyin felismerte, hogy nem hagyhatják, hogy mások beleszóljanak a békével kapcsolatos tárgyalásokba
Fico szerint Trump és Putyin felismerte, hogy nem hagyhatják, hogy mások beleszóljanak a békével kapcsolatos tárgyalásokba (Fotó: AFP)

Amikor önöket hallgatom, úgy tűnik számomra, hogy a szlovák ellenzék elsődleges célja nem a béke, hanem [Vlagyimir] Putyin [orosz elnök] letartóztatása

– fogalmazott Fico.

Komolyan azt hiszik, hogy Trumpnak nincs jobb dolga, mint Budapestre menni csak azért, hogy segítséget nyújtson Orbánnak a jövő áprilisi választáshoz? Ne legyenek nevetségesek!

– fakadt ki a szlovák kormányfő arra az érvelésre reagálva, hogy Trump csak azért találta ki a budapesti békecsúcs ötletét, hogy a magyar miniszterelnöknek segítsen.

Fico elmondta, hogy az amerikaiak felkínáltak Mostzkvának egy olyan megállapodás-tervezetet, amely Oroszországnak adta volna Donyeck és Luhanszk megyék egészét, Zaporizzsja és Herszon tekintetében pedig a frontvonal lett volna a határ. Alaszkában Putyin erre gyakrolatilag rábólintott, Trump pedig időt kért.

És elment meggyőzni Zelenszkijt és az Európai Uniót, akik nemet mondtak

– emelte ki a szlovák miniszterelnök, hozzátéve, hogy Trump és Putyin megértette, hogy ha hagyják, hogy más felek beleszóljanak, mindig porszem kerül a gépezetbe.

Ma egy dolog el kell ismernünk. Annyit elmélkedhetnek, annyi béke szemináriumot tarthatnak, amennyit akarnak. A jelenlegi Ukrajna területének egy részéről való lemondás nélkül nem lehetséges a béke. Vagy van más ötletük? Egyszerűen ez ma a helyzet, ez a realitás. És az ukrán elnök, az amerikai elnök és sokan mások már megértették ezt a realitást

– hívta fel a figyelmet Robert Fico.

Ez az oka a csúcstalálkozónak – mert Trump amerikai elnök megértette, hogy nem hagyhatja, hogy bárki is beleszóljon azokba a dolgokba, amelyek felett befolyása van. Bár neki jelentősen nagyobb nukleáris potenciálja van, mint a briteknek és a franciáknak, de sokkal több józan esze is

– tette hozzá.

Ha békét akarunk Ukrajnában, a vezetőknek beszélniük kell. Együtt. És az Európai Uniónak nem lehet az a célja, hogy letartóztassa Putyint. Az Európai Uniónak az kellene, hogy legyen a célja, hogy mindenkit az asztalhoz ültessen

– utalt a háborúpárti vezetők viselkedésére.

Nem érti, hogy tudják egyesek ilyen lazán venni a háborút. A gázai civil áldozatok számát egyszerűen össze sem lehet hasonlítani az Ukrajnában elhunytakéval – hangsúlyozta.

Oké, ne tartsunk csúcstalálkozót. Mi értelme? Csak Orbánnak kedvez. Várjuk meg a magyar választást, nézzük meg, hogy Orbán győz-e vagy veszít, és utána találkozzunk újra. De ott [Ukrajnában] havonta több százezer ember hal meg. (…) És ennek véget kell vetni

– fogalmazott némi iróniával a szlovák miniszterelnök.

És azzal nem állítjuk meg [a háborút], ha Putyin letartóztatásáról beszélünk. Csak akkor tudjuk megállítani, ha hagyjuk ezeket az embereket tárgyalni, és valódi megoldásokkal előállni

– hívta fel a figyelmet.

Robert Fico elmondta véleményét a hétfőn elfogadott REPowerEU-ról is.

Ez egy esztelen, ideológia-vezérelt és értelmetlen javaslat, amely egész Európára káros. Mindannyiunkat sújt. De most az ideológiai szemüveg és a fekete-fehér világlátás dívik

– mutatott rá.

Amikor véget és a háború, minden visszatér a normalitáshoz. Mi értelme ennek most?

– tette fel a kérdést.

És azok az állítások, hogy az orosz gáz vásárlásával a hadigépezetet támogatjuk… Az ukránok milyen gázt vásárolnak? Hiszen Ukrajnába Szlovákián, Magyarországon és Lengyelországon keresztül érkezik a gáz. Mind orosz gáz

– hangsúlyozta Fico.

És ki Európa második legnagyobb LNG-beszállítója? Hát Oroszország

– emelte ki.

Azt hiszem, abszolút racionálisnak kell lennünk ezzel kapcsolatban

– javasolta a szlovák kormányfő.

Mennyit változtatott Oroszország háborús magatartásán az eddigi tizennyolc szankciós csomag? – tett fel egy újabb költői kérdést Robert Fico.

Semennyit. Abszolút semennyit

– válaszolta meg rögtön.

Az egyetlen, amit a szankciós csomagok elértek az, hogy az oroszok önellátóvá váltak azokon a területeken, amelyeken korábban nem voltak azok

– magyarázta.

Két és fél éve hallgatom, hogy az orosz gazdaság összeomlik. (…) És az oroszok mégis egyre sikeresebbek a harctéren

– hívta fel a figyelmet.

Mindenki elismeri, hogy hagyományos fegyverekkel Oroszországot katonailag nem lehet legyőzni. Az egyetlen, amit hagyományos fegyverekkel elérünk, hogy Ukrajna lesz a legnagyobb szenvedő, a legnagyobb vesztese és a legnagyobb áldozata ennek a háborúnak. Területeket veszítenek. Óriási veszteségeket szenvednek, civilt és katonait egyaránt. És végül persze valamilyen egyezmény alanyai lesznek, amit már ők maguk is felismernek

– hangsúlyozta Robert Fico.

 

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Szijjártó Péter: Senki sincs befeszülve, nyugalom

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu