Franciaország további Aster légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának

„A következő napokban további Aster rakétákat, új képzési programokat és új Mirage-okat szállítunk” – mondta az államfő. Emmanuel Macron, aki Párizsból vett részt a találkozón, további részleteket nem árult el.

Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NICOLAS TUCAT / POOL)

Franciaország eddig a megígért hatból három Mirage 2000 repülőt szállított le Ukrajnának, elsősorban az ukrán pilóták képzési igényei miatt. Az egyik gépet júliusban lelőtték.

A Párizs és Róma együttműködésében gyártott Aster 15 és Aster 30 rakétákat a szintén francia-olasz SAMP/T MAMBA új generációs, közepes hatótávolságú szárazföldi légvédelmi rendszerek használják, amelyek egyenértékűek az amerikai Patriot rendszerrel. Az Ukrajnának eddig leszállított Asterek számát nem közölték, annyit lehet tudni, hogy a további szállításokat Ukrajna kérte.