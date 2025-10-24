OroszországVlagyimir PutyinUkrajnaKeir StarmerZelenszkijorosz olajorosz-ukrán háború

Drámai lépés Zelenszkij szövetségeseitől – Oroszországot kiszorítanák a globális energiapiacról

Több mint húsz ország vállalta, hogy közösen lép fel Oroszország energiahordozóinak visszaszorítása érdekében, ezzel is fokozva a nyomást Vlagyimir Putyin elnökre a háború befejezése céljából.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 21:21
Több mint húsz ország vállalta, hogy közösen lép fel Oroszország energiahordozóinak visszaszorítása érdekében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint húsz Ukrajnát támogató ország ígéretet tett arra, hogy „kivonja az orosz olajat és gázt a globális piacról” annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon Oroszország elnökére, Vlagyimir Putyinra a háború befejezése érdekében. „Megfojtjuk az orosz háborús gépezet finanszírozását” – jelentette ki Keir Starmer brit miniszterelnök, miután Londonban megrendezte a „szövetségesek” csúcstalálkozóját.

Több mint húsz ország vállalta, hogy közösen lép fel Oroszország energiahordozóinak visszaszorítása érdekében
A találkozón több mint húsz ország vállalta, hogy közösen lép fel Oroszország energiahordozóinak visszaszorítása érdekében (Fotó: AFP)

Az Oroszországra gyakorolt „nyomás” az egyetlen módja a harcok leállításának

Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok az elmúlt napokban szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, míg az Európai Unió Moszkva cseppfolyósított földgáz (LNG) exportját vette célba. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szintén Londonban tartózkodott, kijelentette, hogy az Oroszországra gyakorolt „nyomás” az egyetlen módja a harcok leállításának. Zelenszkij már régóta azzal érvel, hogy 

az amerikai gyártmányú Tomahawk rakéták és az európai rakéták segítenének megnövelni a háború költségeit Moszkva számára, mivel azok Oroszország mélyén található fontos katonai célpontokat – köztük olajfinomítókat és fegyverraktárakat – tudnának eltalálni.

A múlt heti washingtoni tárgyalások során azonban Donald Trump amerikai elnök jelezte Zelenszkijnek, hogy nem áll készen a Tomahawk rakéták szállítására. Csütörtökön Putyin elnök figyelmeztetett, hogy ha „ilyen fegyverekkel támadják meg az Orosz Föderáció területét, a válasz... elsöprő lesz”.

A londoni csúcstalálkozót követő közös sajtótájékoztatón Starmer kijelentette, hogy Putyin „nem gondolja komolyan a békét”, ezért Ukrajna szövetségesei „egyértelmű tervet fogadtak el az év hátralévő részére” Ukrajna támogatására.

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke elmondta, hogy ez magában foglalja Oroszország szuverén eszközeinek megcélzását is, hogy „milliárdokat szabadítsanak fel Ukrajna védelmének finanszírozására”. További részleteket nem közölt. Csütörtökön az EU vezetői megállapodtak abban, hogy támogatják Ukrajna „pénzügyi szükségleteit” a következő két évben, de nem egyeztek bele a 140 milliárd euró értékű befagyasztott orosz eszközök felhasználásába – számolt be róla a BBC.

Az orosz eszközökből finanszírozott, Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „kártérítési kölcsönről” kérdezve Mette Frederiksen dán miniszterelnök azt mondta, reméli, hogy karácsony estéjéig döntés születik az ügyben.

Londonban a „szövetség” azt is megígérte, hogy megerősíti Ukrajna légvédelmét, mivel Oroszország szinte naponta támadja az ukrán civileket és az energetikai infrastruktúrát.

Zelenszkij figyelmeztetett, hogy Oroszország „a hideg telet kínzó eszközzé akarja tenni”, hozzátéve, hogy „meg akarnak törni minket”.

Az ukrán energiainfrastruktúra további támogatása is a csúcstalálkozón megvitatott kérdések között volt, azonban konkrét bejelentések nem történtek. Ukrajna és nyugati szövetségesei nyilvánosan egyetértettek Trump elnök javaslatával, miszerint a tárgyalások megkezdése érdekében azonnal le kell állítani a harcokat a frontvonalon. Oroszország elutasította ezt az ötletet, és megismételte azokat a követeléseket, amelyeket Kijev és szövetségesei Ukrajna tényleges kapitulációjának tartanak.

Borítókép: Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij és Keir Starmer (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu