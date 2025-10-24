Drámai lépés Zelenszkij szövetségeseitől – Oroszországot kiszorítanák a globális energiapiacról

Több mint húsz Ukrajnát támogató ország ígéretet tett arra, hogy „kivonja az orosz olajat és gázt a globális piacról” annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon Oroszország elnökére, Vlagyimir Putyinra a háború befejezése érdekében. „Megfojtjuk az orosz háborús gépezet finanszírozását” – jelentette ki Keir Starmer brit miniszterelnök, miután Londonban megrendezte a „szövetségesek” csúcstalálkozóját.

A találkozón több mint húsz ország vállalta, hogy közösen lép fel Oroszország energiahordozóinak visszaszorítása érdekében (Fotó: AFP)

Az Oroszországra gyakorolt „nyomás” az egyetlen módja a harcok leállításának

Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok az elmúlt napokban szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, míg az Európai Unió Moszkva cseppfolyósított földgáz (LNG) exportját vette célba. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szintén Londonban tartózkodott, kijelentette, hogy az Oroszországra gyakorolt „nyomás” az egyetlen módja a harcok leállításának. Zelenszkij már régóta azzal érvel, hogy