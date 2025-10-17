TomahawkWashingtonTrump-Putyin-találkozóTrump

Zelenszkijt váratlanul érte, ami Washingtonban fogadta

Az ukrán államfő az Egyesült Államokba látogatott, hogy tárgyalásokat folytasson az amerikai elnökkel, remélve, hogy megszületik a döntés a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásáról. Miközben Zelenszkij úton volt, Putyin és Trump két és fél órán át beszélt telefonon, főként a háború békés rendezésének lehetőségeiről és megállapodtak egy budapesti békecsúcs megrendezésében is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 11:06
Zelenszkijt hatalmas meglepetés érte Washingtonban
Zelenszkijt hatalmas meglepetés érte Washingtonban Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Budapesten, a béke fővárosában kerül sor Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójára. Zelenszkijt váratlanul érte Trump bejelentése, miszerint személyes egyeztetést tervez az orosz elnökkel. Az ukrán államfő és kísérete bizakodva érkezett az Egyesült Államokba a Trumppal való találkozóra – főként a Tomahawk rakéták miatt – és meglepetéssel fogadták a hírt a tervezett budapesti békecsúcsról – írja a RIA Novosztyi.

Zelenszkijt meglepte a budapesti Trump–Putyin-csúcs ötlete
Zelenszkijt meglepte a budapesti Trump–Putyin-csúcs ötlete. Fotó: AFP

 

Zelenszkij Washingtonban van

Volodimir Zelenszkij csütörtök délután érkezett Washingtonba, és kifejezetten bizakodóan tekintett a Donald Trumppal tervezett találkozóra. 

Abban reménykedett, hogy az amerikai elnök döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásáról. 

Ám alig néhány perccel azután, hogy gépe leszállt az Andrews katonai bázison, Zelenszkij és kísérete váratlanul értesült Trump bejelentéséről: az amerikai elnök közölte, hogy tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és megállapodtak egy magyarországi találkozóban.

A Trump–Putyintelefonbeszélgetésre csütörtökön került sor, ez volt a nyolcadik, egyben leghosszabb megbeszélésük Trump második ciklusának kezdete óta: két és fél órán át tartott. Az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov tájékoztatása szerint a vezetők egy új csúcstalálkozó megszervezéséről egyeztettek, amelyet Budapesten tartanak. Téma volt az orosz–ukrán háború is: 

Putyin megerősítette Oroszország diplomáciai megoldás iránti elkötelezettségét, és részletesen ismertette álláspontját a helyzetről.

Szó esett a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállításának tervéről is. Putyin hangsúlyozta, hogy ez nem befolyásolná érdemben a fronthelyzetet, viszont súlyosan károsítaná az orosz–amerikai kapcsolatokat. Trump a béke mielőbbi elérését szorgalmazta, és úgy vélte, a háború lezárása új gazdasági lehetőségeket nyithatna az Egyesült Államok és Oroszország előtt. Később az amerikai elnök kijelentette, hogy a Tomahawk rakétákra az Egyesült Államoknak van szüksége, és megjegyezte: Putyin ellenzi, hogy ezeket a fegyvereket Oroszország ellenfeleinek adják.

 

Borítókép: Zelenszkijt hatalmas meglepetés érte Washingtonban (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

