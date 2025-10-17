Zelenszkijt váratlanul érte, ami Washingtonban fogadta

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Budapesten, a béke fővárosában kerül sor Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójára. Zelenszkijt váratlanul érte Trump bejelentése, miszerint személyes egyeztetést tervez az orosz elnökkel. Az ukrán államfő és kísérete bizakodva érkezett az Egyesült Államokba a Trumppal való találkozóra – főként a Tomahawk rakéták miatt – és meglepetéssel fogadták a hírt a tervezett budapesti békecsúcsról – írja a RIA Novosztyi.

Zelenszkijt meglepte a budapesti Trump–Putyin-csúcs ötlete. Fotó: AFP

Zelenszkij Washingtonban van

Volodimir Zelenszkij csütörtök délután érkezett Washingtonba, és kifejezetten bizakodóan tekintett a Donald Trumppal tervezett találkozóra.

Abban reménykedett, hogy az amerikai elnök döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásáról.

Ám alig néhány perccel azután, hogy gépe leszállt az Andrews katonai bázison, Zelenszkij és kísérete váratlanul értesült Trump bejelentéséről: az amerikai elnök közölte, hogy tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és megállapodtak egy magyarországi találkozóban.