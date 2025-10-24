Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Megdöbbentő módon avatkoznának a lengyelek az orosz–ukrán háborúba

Meglepő kijelentést tett Leszek Miller, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, aki szerint Ukrajna számára nem a fegyverek, hanem a külföldre menekült hadköteles korú férfiak jelenthetik a legnagyobb tartalékot. A volt politikus úgy fogalmazott: országában milliószám élnek olyan ukrán férfiak, akik elhagyták hazájukat, de nem tértek vissza a háború kitörése után sem.

Forrás: Origo2025. 10. 24. 12:34
Ukrán állampolgárok és támogatóik az orosz invázió hároméves évfordulóján. Krakkó, Lengyelország, 2025. február 24 Fotó: Beata Zawrzel Forrás: NurPhoto/AFP
A volt kormányfő a lengyel médiában arról beszélt: Ez különös, hogy milliók hagyták el Ukrajnát, és nem akarnak harcolni a hazájukért. Sokan nem illegálisan mentek el, hanem egyszerűen nem tértek vissza. De semmiképpen sem tartózkodnak Ukrajnában, és nem a fronton vannak.

Leszek Miller volt lengyel miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Michal Fludra)

Miller szerint Lengyelország „ezt a fegyvert” – vagyis az Ukrajnából elmenekült hadköteles férfiakat – akár vissza is adhatná Kijevnek, hogy pótolják a harctéren egyre súlyosabb emberhiányt, írta az Origó.

Zelenszkij kérése ellenére nem küldik vissza az ukrán férfiakat

A Bloomberg értesülései szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már többször próbálta meggyőzni szövetségeseit, hogy küldjék vissza a külföldön tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat, ám minden ország elutasította a kérést. A lap szerint azonban Lengyelországtól Magyarországig egyértelműen kijelentették, hogy nem deportálnak háború elől menekülő embereket, amíg a konfliktus tart. 

A lengyel gazdaságnak is szüksége van az ukránokra

Az elutasítás mögött nemcsak emberi jogi és biztonsági megfontolások, hanem gazdasági érdekek is állnak. Lengyelországban már a háború előtt is több százezer ukrán dolgozott, annak kezdete után pedig további mintegy 950 ezer menekültet fogadtak be.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint az ukrán munkavállalók 0,7–1,1 százalékkal járultak hozzá a lengyel GDP növekedéséhez az elmúlt évben.

A lengyel vezetés ezért is vonakodik attól, hogy tömegesen visszaküldje az ukrán férfiakat a háborús zónába – gazdasági érdekből és humanitárius okokból egyaránt.

Borítókép: Ukrán állampolgárok és támogatóik az orosz invázió hároméves évfordulóján. Krakkó, Lengyelország, 2025. február 24 (Fotó: NurPhoto/AFP/Beata Zawrzel)


 

Fontos híreink

